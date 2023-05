Implementa IMSS Consulta Digital en varias Unidades de Medicina Familiar del estado

Con la finalidad de fortalecer la atención a derechohabientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua, lleva a cabo la Consulta Digital en varias Unidades de Medicina Familiar en el estado.

Esto forma parte de un proyecto a cargo de la Dirección de Prestaciones Médicas, con el soporte de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

El titular del IMSS a nivel estar, Enrique Ureña Bogarín, destacó que dicha estrategia está dirigida a personas con padecimientos crónico degenerativos. Entre éstos está la diabetes, hipertensión, artrosis, asma, e hipotiroidismo, entre otros.

De igual forma, está dirigida a personal en seguimiento por Covid-19 y vulnerables con alguna discapacidad.

Dicho proyecto opera enas Unidades de Medicina Familiar: No. 2, UMF No. 4, UMF No. 33, UMF No. 44, UMF No. 69 en Chihuahua Asimismo en la UMF No. 46, UMF No. 47, UMF No.48, UMF No.67 y UMF No.70, en Ciudad Juárez.

Ureña Bogarin expuso que se debe contactar la plataforma llamada TEAMS, accediendo a consulta médica de primer nivel de atención.

Detalló que se debe de contar con un correo electrónico, computadora, un teléfono celular inteligente, o una tablet, con datos Wifi, y revisar que la UMF cuente el programa para poder realizarlo de forma general.

Actualmente se brinda para que este esquema llegué de inicio a derechohabientes con padecimientos crónicos. “Estamos convencidos que el uso de las tecnologías de comunicación nos permiten avanzar con paso firme al fortalecimiento de nuestros servicios" afirmó el titular del IMSS.

Resaltó que el IMSS Chihuahua tiene el compromiso de mejorar la atención y servicio a su derechohabiencia.