¡Kilos de más por el Covid! La mitad de los mexicanos subió de peso en la cuarentena

El confinamiento por la emergencia sanitaria de Covid-19, ha generado un aumento de peso en los mexicanos, ello de acuerdo con la encuesta Alimentación, actividad física y ocio durante el confinamiento, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM).

El estudio detalló que a pesar de que en estos meses han sido frecuentes los exhortos a la población para llevar un aislamiento saludable en términos físicos y mentales, 30 por ciento señaló que come más que antes, mientras que el 17 por ciento come menos.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

En correspondencia, 47 por ciento indicó haber subido de peso y sólo el 17 por ciento pesa menos, mientras que el 32 por ciento se mantiene en su peso.

➡️ Consejos para moderar tu consumo de refresco

Al hablar de actividad física, 54 por ciento afirmó que en estos meses de confinamiento ha realizado deporte o ejercicio. De este grupo, 66 por ciento recurre a tutoriales o videos para asesorarse y 33 por ciento utiliza una app; 78 por ciento hace esta práctica solo y 22 por ciento de los mexicanos lo hacen acompañado; 58 por ciento siempre se ejercitó en casa, 14 por ciento siempre en la calle y 28 por ciento en ambos espacios.

Del porcentaje que no ha hecho actividad física en este tiempo (46 por ciento), 40 por ciento señala no realizarlo por falta de espacio, 20 por ciento porque no le gusta y 18 por ciento por falta de tiempo.

Foto: Cuartoscuro

Según los resultados, 62 por ciento de las los participantes considera que el factor que más dificulta esta convivencia prolongada, es estar en un espacio físico pequeño.

➡️ Compartir la mesa, una práctica que se retomó en época de pandemia

En relación a las alternativas para la permanencia prolongada dentro del hogar, 86 por ciento señala que asignar tareas entre los miembros de la familia facilita la convivencia. Según la encuesta, para el 70 por ciento, establecer horarios y rutinas también favorece la armonía, además se dio cuenta para un amplio porcentaje (80 por ciento), una mascota sin duda hace más llevadera las relaciones dentro del hogar.

Foto: Pixabay

Al hablar de las actividades realizadas durante el confinamiento, 86 por ciento dice que diariamente navega en internet, 83 por ciento entra todos los días a redes sociales (Facebook, Instragram, Tiktok, entre otras), 44 por ciento juega en el celular o tableta, 43 por ciento pasa tiempo con la mascota y 42 por ciento ve series o películas por un sistema de cable o plataformas digitales.

Escucha el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast