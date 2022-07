¿La vacuna Covid-19 afecta tu ciclo menstrual? Experta lo aclara

En el mundo entero las personas hemos atravesado una serie de cambios físicos y mentales a raíz de la pandemia Covid-19, cuyos efectos han trastocado nuestro estilo de vida a cabalidad. Prueba de ello es que millones de mujeres en los dos últimos años han visto alteraciones en su salud menstrual, incluidas aquellas que no han cumplido su menarquía, así como las que se encuentran en la menopausia presentando -fluidos vaginales extraños y algunos desequilibrios hormonales-.

Conversamos con la ginecóloga Minerva Cervantes, del Hospital Star Médica, quien nos reveló que sí existe relación entre nuestro periodo y los efectos secundarios de las vacunas contra el Covid-19. “

Durante los últimos 24 meses los científicos y los distintos laboratorios hemos estudiado la repercusión de las diversas fórmulas de las vacunas aplicadas a la población; de hecho los hombres no están exentos de presentar síntomas semejantes a los de las mujeres, pero en ellos se ven reflejados en forma de ansiedad, fatiga o depresión leve.” dijo la experta, apoyándose en el estudio realizado por el grupo de Neuroinmunofisiología y Crononutrición de la Universidad de Extremadura, en España, en el que se encuestaron a más de 4500 mujeres entre los 11 y los 65 años de edad, arrojando interesantes datos.

Millones de mujeres en los dos últimos años han visto alteraciones en su salud menstrual por los efectos secundarios de las vacunas / Foto: Pexels

El primero de ellos es que además del agotamiento y dolor físico, todas las participantes mencionaron haber presentado un sangrado distinto al regular, a la par de fluidos vaginales atípicos. En menor medida algunas de las encuestadas dijeron haber presenciado la aparición de ganglios en las axilas o de pequeños bultos en los pechos.

La doctora Cervantes sugiere que siempre se debe de llevar una ‘bitácora menstrual’, en la que se anote todas las características habituales o extrañas durante el periodo, de esta manera se puede llevar un registro correcto de la situación hormonal de los ciclos. “Cada mujer es única hablando fisiológicamente, por lo que llevar un diario de cada periodo menstrual es un poderoso instrumento a la hora de obtener un diagnóstico fiel, además de ayudar al especialista a entender patologías clínicas sobre fertilidad y otros temas de interés de las pacientes.”

Así mismo el diario estadounidense The New York Times, comparte resultados de la investigación de la revista Obstetrics & Gynecology, que avalan los informes anecdóticos de mujeres que afirman que sus ciclos menstruales se retrasaron o intensificaron después de la vacunación. “En los primeros meses hubo evidencia de estos cambios, pero en sí no había nada concluyente, debido a que todas las personas experimentamos transformaciones profundas en nuestra cotidianidad, pero a casi tres años a la distancia es posible confirmar que los anticuerpos de las vacunas sí alteran el sistema inmune de las mujeres durante su ciclo.” espetó Hugh Taylor, director del departamento de obstetricia, ginecología y ciencias de la reproducción de la Escuela de Medicina de Yale.

Así mismo agregó la especialista de Star Médica Chihuahua la doctora Cervantes, que las mujeres trans también se vieron afectadas hormonalmente, observando manchado vaginal o sangrado después de la aplicación de la vacuna. Aún no está muy claro la relación por cuál el ciclo menstrual podría verse afectado por la vacunación, pero la mayoría de las mujeres con periodos regulares experimentaron en algún grado un periodo inusual o ausente. Es de considerar que las hormonas que secretan el hipotálamo durante este proceso pueden verse afectadas por factores ambientales, estresores (cortisol) y cambios vitales.

Es posible que cuando las vacunas activan el sistema inmunitario, también desencadenan de algún modo efectos secundarios en el endometrio, lo que provoca una alteración del ciclo menstrual / Foto: Pexels

¿Por qué ocurren estos cambios?

Como señalan los expertos clínicos “Los ciclos menstruales no son relojes estáticos”. Las hormonas segregadas por el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios pueden verse alteradas continuamente por agentes multifactoriales. Siendo el estrés y la incertidumbre jugadores

importantes en el rumbo de la psique, que se ve reflejada de inmediato en los patrones típicos de la menstruación.

Cervantes nos recalca lo siguiente “Recordemos que el endometrio, recubre el útero y se desprende durante la menstruación. Este proceso está ligado al sistema inmunitario, debido al papel que desempeña en la remodelación del tejido uterino y en la protección contra los agentes patógenos. Por ello es posible que cuando las vacunas activan el sistema inmunitario, también desencadenan de algún modo efectos secundarios en el endometrio, lo que provoca una alteración del ciclo menstrual.” concluyó la doctora.

De manera que si sientes alguna anomalía o sensibilidad extra hormonal en tu cuerpo no lo desatiendas y si esto se intensifica acude inmediatamente a un experto de la salud. Recuerda que una vez pasado el periodo de vacunación tu periodo deberá normalizarse.