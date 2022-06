¿La varicela se contagia una sola vez en la vida? El mito explicado por especialistas

La varicela es una enfermedad que se presenta de manera común durante la niñez. Produce fiebre, dolor de cabeza, cansancio, debilidad y luego unas erupciones en forma de ampolla que al secarse dejan una costra. La mayoría de las personas una vez en su vida, luego se vuelven ‘inmunes’ pero ¿es esto cierto?

Una persona con varicela resulta más contagiosa uno o dos día antes de que aparezca la erupción y hasta el momento en que se sequen las ampollas y formen una costra. Las personas con un sistema inmunológico debilitado pueden ser contagiosas durante un período de tiempo más prolongado. La mayoría de las personas solo se enferma de varicela una vez en la vida, pero el virus se mantiene en el organismo.

Debido a que el virus de la varicela-zoster permanece en el organismo después de la infección inicial, ésta puede regresar años más tarde en forma de herpes en algunos adultos mayores y algunas veces en niños, por lo que ya no tendrás varicela, pero otras complicaciones pueden aparecer en tu vida.

Tratamiento para la varicela

El medicamento Aciclovir está aprobado para el tratamiento de la varicela, aunque debido a que la varicela tiende a ser leve entre los niños sanos, la mayoría de los médicos no considera necesario recetarla.

Se puede considerar el uso del Aciclovir para personas con buena salud que presentan un riesgo de desarrollar un episodio de varicela moderado o grave. Es importante consultar con un médico las recomendaciones para el uso de Aciclovir.

Vacuna contra la varicela

Una vacuna para proteger a los niños contra la varicela fue autorizada por primera vez en 1995. Actualmente puede administrarse junto con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR por las siglas en inglés) que ha sido aprobada para su uso entre los niños desde los 12 meses hasta los 12 años de edad.

Los niños que no han tenido varicela deberían recibir dos dosis de la vacuna, la primera entre los 12 y los 15 meses de edad y la segunda entre los cuatro y los seis años. Las personas mayores de 13 años que no han tenido nunca varicela y no han recibido nunca la vacuna deben recibir dos dosis de la vacuna con un intervalo de al menos 28 días.

