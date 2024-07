Lucha Fundación Mexicana de Vitiligo en Chihuahua contra el estigma y la discriminación

El vitiligo es una enfermedad poco conocida, por lo que la Fundación Mexicana de Vitiligo en Chihuahua se está dando a la tarea de concienciar a las ciudadanía, debido a que persiste el estigma y la discriminación.

Omar Valenzuela Aguilar, embajador de la Fundación en Chihuahua dijo que existen muchos mitos y a ello se le atribuye el rechazo que sufren las personas con esta enfermedad, que no pica, no duele, no se contagia, tampoco respeta ni edad, ni raza, ni sexo.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“La mayoría de las personas con vitiligo sufren de ansiedad y depresión”, señaló Omar, quien agregó que a nivel mundial, se dice que solo el 2 por ciento de la población la padece, sin embargo, las estadísticas con las que se cuentan son inciertas, ya que solo existe en registro de las personas que acuden con un dermatólogo, pero muchas personas esconden sus manchas para no exponerse al rechazo, incluso de la misma familia.

El vitiligo es una enfermedad autoinmune pigmentaria que afecta piel, pelo y mucosas, caracterizada por manchas de un tono más claro bien circunscritas. Es causado por la destrucción selectiva de melanocitos, las células que producen melanina, la sustancia que da color a la piel. A muchas personas les afecta el color de cabello y cejas.

Salud Quemaduras por sol, tercera causa de atención a la salud en verano

Puede presentarse a cualquier edad, hay casos desde los 6 meses de edad, pero de acuerdo a la incidencia, se presenta con mayor frecuencia antes de los 20 años.

La Fundación Mexicana de Vitiligo y Enfermedades de la Piel comenzó en la Ciudad de México por iniciativa de la dermatóloga Karen Férez. En Chihuahua, desde hace un año se trabaja para brindar acompañamiento a las personas con esta enfermedad. Se cuenta con embajadores en diversos estados de México e incluso a nivel internacional.

La fundación se basa en la empatía, dado que los especialistas con los que cuenta también padecen vitiligo. Se cuenta con apoyo dermatológico, de nutriología y psicología.

En el estado de Chihuahua se cuenta con cuatro embajadores, además de Omar en Cuauhtémoc, está Giovanni Rodelas en Chihuahua; Letry Flores en Juárez y Viviana Martínez en Nuevo Casas Grandes.

El pasado 25 de junio se conmemoró el Día Mundial del Vitiligo, por lo que en Chihuahua y Cuauhtémoc se realizaron algunas actividades con el objetivo de concienciar a la población: “buscamos que no se ofenda a las personas que padecemos la enfermedad, que no les digan malas palabras porque no se contagia”.

Esta enfermedad se confunde con el mal del pinto, que fue una enfermedad contagiosa que se logró erradicar en 1980, la cual tenía una connotación negativa, debido a que le daba más a personas en situación de pobreza. La segunda connotación negativa es el estrés, porque afirman que es un factor detonante.

Salud ¡Protégete del sol! Evita quemaduras y daños en tu piel usando bloqueador

El embajador de Cuauhtémoc mencionó que la discriminación a personas que tienen esta condición es constante, una de las personas que pertenece a la asociación vende periódicos en un crucero, y los clientes le piden que se ponga guantes para venderlo porque piensan que puede contagiarlos.

En gran parte, la discriminación que sufren se debe a la ignorancia sobre esta condición, pues las niñas y niños son víctimas de bullying constante. Hay población infantil que puede tener vitiligo y sus padres no lo padecen, por lo que la Fundación también cuenta con un grupo de apoyo para los padres y madres de familia.

El vitiligo aparece de manera intempestiva, aparece en manos, rostro, rodillas y axila, además, hay vitíligo universal que se da en todo el cuerpo. Inicia con una manchita blanca en la piel, por lo que es necesario acudir con el dermatólogo para que puedan realizar un diagnóstico temprano.

Foto: Cortesía / Fundación Mexicana de Vitiligo en Chihuahua

Otro de los objetivos es desmitificar al vitiligo, dado que muchas personas creen que se trata de un hechizo que se les practica, que se trata de un hongo que empieza a afectar la piel o que es por el alto estrés que manejan.

Omar destacó que las personas con vitiligo se ven sumamente afectadas por el sol, el impacto puede llegar a desencadenar un cáncer de piel, por lo que es muy importante que utilicen bloqueador solar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Omar destacó que en Chihuahua se está recabando información sobre los pacientes que tienen vitiligo, por lo que se invita a la población a acercarse a la fundación, en Chihuahua se cuenta con la página de Facebook denominada Vitiligo Chihuahua o bien, pueden contactarse al 6251104490.

A nivel nacional, se cuenta con la página de la Fundación Mexicana de Vitiligo, donde las personas con esta enfermedad pueden realizar su registro, conocer sobre la enfermedad, nutrición, grupos de apoyo en línea, talleres, entrevistas y consultas médicas.