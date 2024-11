Mala alimentación en menores aumenta riesgo de graves daños en la salud

La pediatra nutrióloga Sofía Trasviña informó que la mala alimentación en niños y adolescentes aumenta el riesgo de que presenten problemas graves de salud, ya que a través de los distintos alimentos, el organismo obtiene micronutrientes para producir enzimas, hormonas y otras sustancias esenciales, para un crecimiento y desarrollo adecuado.

"Las consecuencias de una mala alimentación, pueden ser la desnutrición y deficiencia de micronutrientes; crecimiento y desarrollo inadecuados; aumento en el riesgo de enfermedades y casos extremos, la muerte", afirmó.

Añadió que una alimentación insuficiente provoca un menor rendimiento escolar e intelectual, menor desempeño en el trabajo físico y mayor riesgo de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles.

"Un niño que sufre desnutrición no sólo ha tenido una cantidad insuficiente de alimentos, sino que además, lo que ha ingerido no tiene los nutrientes necesarios para su desarrollo no obstante la desnutrición".

Explicó que una buena nutrición y la práctica de ejercicio, "es la primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles, que pueden dejar huellas en los niños de por vida".

Añadió que la ingesta de nutrientes varía en función de las distintas etapas de su evolución. "Una buena nutrición y una buena salud, están directamente conectadas a través del tiempo de vida, pero la conexión es aún más vital durante la infancia", expuso la especialista.

Explicó que lo anterior, ocurre debido a que durante este periodo, los niños pueden adquirir buenos hábitos alimenticios en lo que se refiere a la variedad de los alimentos y el sabor de las comidas.

Agregó que además, una mala alimentación "no es exclusivamente una cuestión de alimentación, sino una atención poco adecuada a la acumulación de enfermedades infecciosas, ya que son dos elementos que siempre están presentes en los casos de desnutrición infantil".

Expuso que de esta manera, la falta de alimentos en cantidad y calidad, la falta de cuidados y la aparición de infecciones, genera un círculo vicioso que puede acabar con la vida de un niño.

Sobre las causas de la desnutrición, mencionó que puede ser consecuencia de una mala alimentación, pero también de trastornos alimentarios, problemas para digerir alimentos o absorber nutrientes de los alimentos, y la falta de una sola vitamina en la dieta puede provocar desnutrición.

"La falta de una vitamina u otro nutriente, se conoce como deficiencia, a veces las desnutriciones son muy leves, si no causan ningún síntoma; otras veces pueden ser tan graves que el daño que causa en el cuerpo es permanente".

Añadió que además, la mala alimentación puede provocar obesidad, que es el exceso de grasa en el cuerpo y se presenta cuando se ingieren más calorías de las que se gastan.

"En los factores que pueden afectar el peso se incluye la constitución genética, el exceso de comida, el consumo de alimentos ricos en grasas y la falta de actividad física", expuso.

Añadió que la obesidad aumenta el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardíacas, cerebrales y artritis.

La especialista puntualizó que algunas recomendaciones para una buena salud en niños, son alimentarse con suficientes frutas y verduras; sustituir grasas saturadas por grasas insaturadas; limitar el consumo de los alimentos ricos en grasas, azúcar o sal, controlar el tamaño de las porciones y beber suficiente agua natural.