¡Mucho cuidado! Alerta Cofepris por el uso de este remedio naturista

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advierte a la población en general sobre el uso de apitoxina; es decir, veneno de abeja, el cual es utilizado en productos de diferentes presentaciones como son solución sublingual, inyectable, cremas y ungüentos., asegura la Cofepris que existen efectos secundarios graves por el consumo de esta sustancia.

Hasta el momento, la comisión no ha otorgado registro sanitario a ningún producto que contenga apitoxina entre sus ingredientes, por lo que no se tiene registro del contenido de las materias primas (ingredientes) ni de su proceso de fabricación. Además, no se cuenta con estudios que avalen su calidad, seguridad y eficacia.

Al tratarse de productos que incumplen la legislación sanitaria vigente, no deberán ser comercializados por ninguna vía, además indicó la dependencia sanitaria que es importante mencionar que existen efectos secundarios con su administración, que van desde ligeras reacciones en la piel, hasta reacciones anafilácticas (alergias) graves que ponen en riesgo la vida de las personas.

Los eventos adversos incluyen reacciones inmunológicas sistémicas, picazón o hinchazón local, alergia, dolor, problemas en la piel y reacciones inespecíficas, además de la reacción anafiláctica aguda, síndrome de Guillain-Barré y lesión irreversible del nervio cubital.

Cofepris recomienda no adquirir ni sugerir el uso o consumo de productos que contengan apitoxina, ni de cualquier otro que no se ajuste a la normatividad sanitaria vigente. La combinación de dicha sustancia con otro medicamento resultará contraproducente para su salud, ya que se desconoce su contenido de ingredientes exactos y concentración.

De encontrar a la venta el producto antes mencionado, es necesario realizar la denuncia sanitaria correspondiente a través de la página oficial.

Finalmente, por tratarse de productos que incumplen la legislación sanitaria vigente, no deberán ser comercializados por ninguna vía, ni distribuidos a través de servicios de paquetería, mensajería nacional y/o internacional.

Además tampoco deberán de ser publicitados en sitios web ni en redes sociales de ninguna índole dentro de territorio nacional. De lo contrario, quien contravenga esta disposición será acreedor a las sanciones administrativas que resulten procedentes.

Cabe mencionar que la comisión federal mantiene acciones de vigilancia sanitaria e informará en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente y representen un riesgo a la salud de la población.

La alerta está dirigida a la población en general, por lo cual no representa una resolución que autorice, prorrogue, revoque autorizaciones sanitarias o represente un pronunciamiento definitivo que involucre la imposición inminente de sanciones administrativas ni medidas de seguridad preventivas o correctivas.

