¡No bajes la guardia! Detectan nuevas variantes del Covid-19

Según Leticia Ruiz Gonzales, directora de Control y Prevención de Enfermedades, se han detectado diferentes variantes del virus a nivel internacional del SARS-CoV-2.

Esta noticia puede generar preocupación entre la comunidad, pero es fundamental comprender que la aparición de nuevas variantes es parte de la evolución natural de los virus.

Estas variantes se han adaptado a su entorno y huésped actual, lo cual no es inesperado. Aunque no se ha emitido una alerta específica a nivel internacional, nacional o local para estas variantes, no debemos bajar la guardia. Es vital que permanezcamos alerta y tomemos las medidas adecuadas para protegerse y a los seres queridos.

Aunque los casos, hospitalizaciones y defunciones por COVID-19 se mantienen estables en este momento, no debemos ser complacientes. Necesitamos seguir aplicando y reforzando las medidas preventivas que tanto conocemos.

El lavado de manos frecuente, el uso correcto de mascarillas en caso de síntomas respiratorios, taparse la boca al estornudar o toser, evitar la automedicación y buscar atención médica para un diagnóstico adecuado son prácticas esenciales que debemos seguir implementando. Estas medidas no solo nos ayudan a prevenir la transmisión del COVID-19, sino que también nos protegen de otras enfermedades respiratorias que aprovechan nuestra vulnerabilidad.

La vigilancia epidemiológica es una prioridad máxima en el estado de Chihuahua. Se están enviando regularmente muestras al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para monitorear de cerca cualquier cambio en la situación. Mantenernos vigilantes y tomar las acciones adecuadas nos permitirá controlar y mitigar cualquier riesgo potencial que pueda surgir.

Afortunadamente, hasta el momento, las variantes detectadas no han sido clasificadas como variantes de preocupación o interés por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, debemos recordar que los virus evolucionan constantemente y debemos estar preparados para adaptarnos a cualquier eventualidad.

Seguiremos brindándoles actualizaciones sobre cualquier novedad relacionada con estas variantes del virus. Mientras tanto, les instamos a ser responsables en nuestras acciones y a seguir practicando medidas preventivas en nuestra vida diaria.

