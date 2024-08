¡No estás solo! Conoce las señales para identificar a una persona con pensamientos suicidas

La Comisión Estatal de Atención a las Adicciones informó que es necesario conocer las señales para identificar a una persona con pensamientos suicidas, como las frases que suelen expresar las personas con este tipo de pensamientos.

"Creo que el mundo estaría mejor sin mí", "No hay ninguna salida esta situación, o "Me siento completamente desesperado", son señales de alerta que no deben ser ignoradas.

La misma Comisión añadió que una persona con pensamientos suicidas, en realidad no ve una solución, se siente abrumada y de no contar con apoyo, puede llegar a consumar el suicidio.

La Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, lleva a cabo distintas acciones para la prevención y atención de trastornos depresivos, entre éstas, en conjunto con el Instituto Chihuahuense de Salud Mental, difunden el programa de "La Línea de Atención a Personas en Crisis".

Este programa, tiene como finalidad llevar un mensaje de desestigmatización sobre los trastornos mentales, que todas y todos podemos presentar en algún momento de nuestras vidas, por lo que llamó, a la empatía desde el hogar.

La misma Comisión, detalló que no importa el modelo de familia al que se pertenezca; las están conformadas por madre, padre e hijos; por padre e hijos; por madre e hijos, siempre que exista amor y empatía, es posible apoyar a una persona en depresión.

Si alguien de tu familia presenta síntomas como cambios repentinos en su estado de ánimo, cambios en su manera de comer, de dormir, si se aísla, o sospechas que se encuentra consumiendo algún tipo de sustancia nociva, es necesario que te acerques y converses con esa persona.

Si a este tipo de conductas, se añaden frases como las señaladas con anterioridad, es necesario que apoyes a tu familiar para acercarse lo antes posible a un especialista, que le permita salir de su condición.

La Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, hace un llamado a no ignorar las señales de alerta, y pone a disposición el número de emergencia 911.