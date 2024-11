Este es el pan de caja recomendado por Profeco para prepararte un buen sándwich

Ante el ritmo de vida acelerado que se vive actualmente, una de las principales preocupaciones para mantener la salud es llevar una alimentación balanceada, entre los problemas de salud que enfrenta México, el índice de obesidad en la población ha crecido a un ritmo alarmante pues incluso, ya ha alcanzado a los más pequeños de la casa.

Muchas personas buscan mantener una alimentación equilibrada, evitando comer golosinas o alimentos de la calle, y una de las principales opciones para ello es optar por un lunch nutritivo hecho en casa, es aquí donde el pan de caja toma relevancia, ante la practicidad de llevar alimento nutritivo y de sencilla elaboración a todas partes, ¿cómo elegir el mejor pan de caja para asegurar que nuestro lunch sea lo más saludable posible?

Profeco estudia calidad de distintas marcas de pan de caja

La Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) ha realizado un estudio exhaustivo sobre las marcas de pan de caja en México, evaluando sus cualidades nutrimentales, cumplimiento normativo y contenido real de ingredientes. Este análisis busca orientar al consumidor hacia la elección de un pan que cumpla con los estándares de calidad y proporcione beneficios en la alimentación diaria, especialmente para preparar sándwiches de manera saludable.

El estudio analizó 46 productos diferentes, incluyendo variedades de pan blanco, integral, multigrano y con ingredientes específicos como masa madre y semillas. Se evaluaron criterios como el contenido de sodio, azúcares, grasas saturadas, y la cantidad de fibra y proteínas, los cuales son determinantes para la salud del consumidor

Foto: Pexels / Pixabay.com

Proceso de elaboración e ingredientes

Todos los panes analizados cumplieron con las normas de calidad sanitaria, garantizando que no contienen microorganismos que puedan afectar su consumo. Esto es fundamental, ya que asegura que el pan de caja está libre de contaminantes y es seguro para el consumo.

La cantidad de sodio en los panes de caja es un aspecto importante, dado que el consumo excesivo puede llevar a problemas de salud como hipertensión. Profeco destacó que algunas marcas presentan un exceso de sodio en comparación con lo recomendado, lo que puede afectar a quienes buscan opciones más saludables. Algunas de las marcas con menor contenido de sodio fueron recomendadas para personas que desean reducir su ingesta de este mineral.

Otro aspecto clave es la cantidad de azúcares totales. El estudio encontró que algunos productos contienen niveles altos de azúcares, lo cual se suma a la carga calórica y puede contribuir a problemas como la obesidad si se consume en exceso. Profeco sugiere optar por panes con bajo contenido de azúcares añadidos para quienes buscan controlar su consumo. calórico.

Los panes integrales y multigrano suelen tener mayor contenido de fibra, lo cual es beneficioso para el sistema digestivo y brinda una mayor sensación de saciedad. Marcas como Bimbo Integral y El Molino Blanco de Mateo resaltan por su aporte de fibra, siendo ideales para personas que desean una alimentación más equilibrada.

Foto: Couleur / Pixabay.com

Calidad del pan de caja según su etiquetado

Profeco revisó que las etiquetas de los productos cumplieran con la Norma Oficial Mexicana NOM-051, la cual establece especificaciones de etiquetado para alimentos. Algunas marcas no indicaban el país de origen, no especificaban correctamente los ingredientes o incluían información en inglés, incumpliendo con la normatividad.

Según la nueva normativa de etiquetado frontal, los productos deben exhibir sellos de advertencia cuando exceden ciertos límites de calorías, sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos. Profeco encontró que algunos panes no incluían todos los sellos necesarios, lo que podría inducir al error en el consumidor.

Resultados del estudio por marca:

En el estudio de Profeco, varias marcas de pan de caja fueron evaluadas para determinar cuáles ofrecen una opción más saludable y cuáles presentan niveles altos de sodio, azúcares y otros componentes que podrían impactar en la salud del consumidor.

Bimbo:

Una de las marcas más reconocidas, Bimbo ofrece diversas opciones, incluyendo Bimbo Blanco, Bimbo Integral, y Bimbo Sin Gluten. Sin embargo, en el caso de Bimbo Blanco, se observó un alto contenido de sodio y azúcares, superando los niveles recomendados para un consumo saludable. En cambio, Bimbo Integral es valorado por su aporte de fibra, lo cual es beneficioso para quienes buscan mejorar su digestión.

El Molino Blanco de Mateo:

Esta marca ofrece opciones como Pan Integral y Pan de Linaza, que destacan por su contenido en fibra. Sin embargo, Profeco advirtió que en algunas presentaciones de El Molino Blanco de Mateo, los ingredientes resaltados en el nombre, como la linaza, no son los principales en la lista de ingredientes. Esto puede ser confuso para el consumidor que busca específicamente estos componentes.

Oroweat:

Los productos Oroweat Multigrano y Oroweat 12 Granos y Semillas resaltan por el uso de granos enteros y un toque de miel. No obstante, Profeco identificó que el contenido real de miel en estos productos es muy bajo, entre 0.2% y 3%, lo cual no representa un beneficio significativo. Esta información es relevante para los consumidores que buscan ingredientes más naturales.

Great Value:

Esta marca económica ofrece pan integral que cumple con las normas sanitarias y de etiquetado; sin embargo, en algunos de sus productos, el contenido de sodio es considerablemente alto, lo cual podría no ser ideal para personas que desean reducir su ingesta de sal.

Member's Mark:

Esta marca del grupo Sam’s Club ofrece pan integral que cumple con los estándares de calidad y muestra un perfil balanceado en cuanto a sodio y azúcares. Es una opción recomendada para quienes buscan una relación entre calidad y precio sin comprometer la salud.

New York Deli & Bagel:

En sus presentaciones, como Golden Grain Premium Integral, se destaca el uso de harina integral y granos múltiples. Sin embargo, Profeco encontró que algunos de sus productos no contienen el contenido neto declarado, y ciertos azúcares añadidos no estaban correctamente especificados en la etiqueta, lo cual incumple la Norma Oficial Mexicana NOM-051.

Filler:

Esta marca ofrece productos como Pan de Centeno con Linaza y Pan de Siete Granos. Aunque es popular por su enfoque en panes rústicos y con ingredientes alternativos, Profeco observó que algunos de sus panes contienen cantidades elevadas de sodio y azúcares, y en ciertos casos, el orden de los ingredientes en la lista no corresponde con el contenido real, lo cual puede confundir al consumidor.

Canyon Bakehouse:

Ofrece productos sin gluten, lo que la convierte en una opción para personas con intolerancia a este compuesto. Su presentación Gluten Free Country White cumple con las especificaciones para personas celíacas, aunque tiene un precio elevado en comparación con otras opciones en el mercado.

Canadian Bagels:

Con una opción de pan extra fibra, esta marca ofrece un alto contenido de fibra en sus productos. No obstante, su etiquetado frontal no siempre cumple con la normativa actual y presenta un sistema de etiquetado nutrimental antiguo, lo que podría confundir a algunos consumidores en cuanto a su composición real.

Foto: Jelly / Pixabay.com

Productos recomendados por Profeco

En términos de salud y calidad, Profeco recomienda panes con bajo contenido de sodio y azúcares, además de aquellos que respetan las normas de etiquetado y calidad. También se identificaron productos que contienen altas cantidades de sodio y grasas, lo cual no los hace recomendables para un consumo frecuente. Estas opciones pueden contribuir a problemas de salud a largo plazo, especialmente en personas con dietas restringidas en sodio.

Otro de los detalles analizados es que algunos productos resaltan por el uso de masa madre, lo cual aporta un sabor característico y una textura diferente al pan. Además, la masa madre mejora la digestibilidad y proporciona un perfil nutrimental superior en comparación con otros panes que usan levadura comercial.

Para personas con intolerancia al gluten, el estudio incluyó opciones libres de gluten, como el Bimbo Sin Gluten y Canyon Bakehouse Gluten Free. Estos panes cumplen con los requisitos para personas celíacas, aunque su precio es generalmente más elevado que el de los panes convencionales.

Profeco en su inmensa sabiduría nos brinda la información necesaria, la última palabra la tienes tu como consumidor, que puedes tomar la mejor decisión basado en los estudios de Profeco, recuerda que no todo es lo que parece y para mantener una alimentación equilibrada es indispensable comprar alimentos que nos aporten al cuidado de la salud.

