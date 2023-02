Permite medicina farmacogenómica recetar tratamientos efectivos

Esta mañana, en conferencia virtual, médicos especialistas de la compañía Novagenic, presentaron los beneficios de la prescripción médica personalizada, mediante el conocimiento de la genética de cada paciente, lo que permite recetar de acuerdo a las características de cada organismo.

Durante la presentación de la conferencia, se refirió que hasta un 40 por ciento del medicamento que toman a diario pacientes por distintas patologías, no es efectivo, lo anterior, debido a que los factores genéticos son responsables hasta en un 95 por ciento de la respuesta al tratamiento.

La doctora Alejandra Contreras, explicó que el ser humano cuenta con millones de células en la que se encuentra el ADN, información genética en la que se encuentran las proteínas. Cada gen, construye una proteína distinta y conociendo esta información genética de cada persona es como se logra averiguar cuál es el tipo de medicamento más adecuado para cada paciente.

La medicina farmacogenómica en México se implementó por primera vez por Novagenic, por lo que especialistas dieron a conocer que el estudio permite conocer la respuesta a cada fármaco mediante la toma de una muestra del paciente.

Incluso en casos de psiquiatría se explicó, es posible que conociendo los genes, los niños puedan ser tratados de manera correcta.

Existen casos en los que menores que llevaban un tratamiento cuya prescripción se realiza por personal especializado en psiquiatría infantil, no daban resultados.

En este sentido, se expuso que no significa que el médico recete mal, sino que al no contar con la información del paciente es común que no se tenga el resultado esperado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los especialistas expusieron que se está creando la medicina personalizada y esto debe darse a conocer en distintos congresos.

El objetivo es que más personas sepan la importancia de la información genética y cómo el organismo metaboliza los medicamentos, para ello, es posible realizar una prueba de genes y de esta forma, el médico se puede basar en un tratamiento adecuado.

Por lo que el objetivo de la prueba de genética es justamente atacar el padecimiento con base en casa organismo.