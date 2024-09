Prevé enfermedades cardiovasculares con recomendaciones del IMPAS

El Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) del Gobierno Municipal, invita a realizar actividades físicas para prevenir enfermedades cardiovasculares, a través del acompañamiento de la clínica Mi Familia en Balance, cuyas citas se pueden agendar al 072 en la extensión 5495.

El IMPAS pone a disposición de la ciudadanía los servicios de su clínica metabólica Mi Familia en Balance, los cuales incluyen la consulta nutricional, enfermería, consulta médica, rehabilitación cardiaca, área de aptitud física, consulta psicológica, y área de trabajo social.

Estos servicios tienen el objetivo de trabajar de manera integral con los usuarios para que puedan adoptar hábitos y costumbres que les permitan llegar a una calidad de vida más sana.

La clínica se ubica en la avenida Independencia número 2013, en la Zona Centro de la ciudad y cuenta con un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Las y los interesados podrán agendar su cita llamando al 072 a la extensión 5495, en un horario de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y los viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m, o bien, acudiendo directo a las instalaciones de la clínica.

En ese sentido, el Instituto destacó que incluir en la rutina diaria de las personas un programa para realizar actividad física de manera regular, es útil para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Y subrayó que las enfermedades cardiovasculares pueden afectar a personas de todas las edades, con o sin algún antecedente genético.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: IMPAS

Así mismo, mencionó que existen factores de riesgo que favorecen al desarrollo de estas enfermedades, como lo es el estilo de vida sedentario.

Por todo lo anterior, el IMPAS compartió algunos consejos a la población para hacer más fácil la adquisición de este hábito, como incorporar actividad física en tu día a día, ya que es importante intentar caminar a lugares cercanos y cuando sea posible usar escaleras en lugar del elevador.

Para perseverar en este nuevo hábito, es recomendable encontrar una compañera o compañero de actividades: Encontrar con quien realizar actividad física puede ayudar a que pases un rato más ameno.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

También, exhortó a encontrar una actividad que realmente disfrutes, y adquieras una rutina que te resulte divertida y te motive.