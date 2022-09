Profeco reprueba estas bebidas para deportistas por ser engañosas

Uno de los productos más socorridos en el ramo de las bebidas, ya sea por su consumo por parte de los deportistas o para aliviar los males de la cruda después de una buena fiesta son las bebidas hidratantes, pero también se ha vuelto una costumbre que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desenmascare a todas las marcas que nos quieren dar gato por liebre.

Es justo en la edición de septiembre de la Revista del Consumidor que la dependencia se dio a la tarea de revelar cuáles de estos productos son engañosas para los consumidores e incluso cuales representan un riesgo para la salud de las personas, lista dentro de la que fueron analizadas bebidas deportivas, sueros orales y bebidas hidratantes.

¿Qué descubrió la Profeco en las bebidas hidratantes?

El estudio realizado por la dependencia contempla la composición de las bebidas, su contenido, etiquetado, calidad sanitaria, niveles de azúcares y minerales; cabe señalar que, aunque todos los productos aprobaron la cantidad de minerales que ofrecen, varias cuentan con un nivel mayor de contenido de sodio, así como el de edulcorantes del que prometen en sus etiquetados.

Dentro de las bebidas que se encuentran reprobadas por la Profeco destacaron BioSteel,debido a que no presenta la leyenda de advertencia “contiene edulcorantes y no se recomienda en niños”, mientras que Suerox también fue reprobado, pues en realidad no es un suero oral, además de que contiene mucho sodio en su composición, lo que hace que no ofrezca lo esperado.

En lo que respecta a Jumex Sport, pese a que manifiesta contener vitaminas y calcio, tras un análisis no se encontró evidencia de ello, en tanto que en las marcas Sports Drink y Rescata detectaron irregularidades en su etiquetado, por lo que, si bien algunas deben cambiar sus etiquetados y nombres, otras más deberán ser retiradas del mercado.

¿Cómo se debe elegir la compra de una bebida hidratante según la Profeco?

Pero la dependencia no se limitó a calificar a las bebidas hidratantes, sino que también recomendó a los consumidores el seguir algunas prácticas al momento de elegir estos productos, dentro de los que se encuentra el leer la etiqueta, con especial atención en los contenidos minerales y azúcares que se encuentran registrados en la tabla nutricional, en especial si se padece diabetes o hipertensión.



Otra de las recomendaciones es que sólo se consuma estos productos en caso de que exista una pérdida de hidratación severa, de lo contrario la recomendación es beber por lo menos litro y medio de agua al día y es que las bebidas hidratantes son productos creados a partir de la disolución de sales minerales, edulcorantes u otros ingredientes.

Debido a que su finalidad es reponer el agua, energía y electrolitos perdidos por el cuerpo, la última recomendación de la Profeco es tomar líquidos antes, durante y después del ejercicio para evitar deshidratación, al igual que en caso de consumo de bebidas alcohólicas a fin de reducir al mínimo el consumo de estos productos que también son ricos en glucosa, sodio y potasio.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla