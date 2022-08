Promueve el IMSS la maternidad afectiva

El doctor del IMSS en Chihuahua Arturo Daniel Bonilla y Calderón Informó qué como parte de las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se llevarán a cabo pláticas para involucrar a las parejas de las pacientes que acaban de tener bebés.

Dijo que este lunes arrancaron de manera formal, dichas actividades en unidades médicas hospitalarias.

Agregó que la lactancia materna es la alimentación ideal hasta los 6 meses de edad.

Bonilla y Calderón, informó que las unidades que participan en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna son el Hospital de Gineco Obstetricia (HGO) No. 15, ubicado en la ciudad de Chihuahua; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 35 en ciudad Juárez; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11 en Delicias.

Chihuahua Paternidad activa impacta positivamente en desarrollo físico y emocional de los niños

Así mismo el Hospital General de Zona (HGZ) No. 23 en Hidalgo del Parral y en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 en Cuauhtémoc.

La leche materna protegerá contra enfermedades y, además al bebé, y a ayudará a recobrar el peso en menos tiempo a la mamá.

Desde el nacimiento del bebé, la leche materna proporciona los nutrientes ideales para su desarrollo.

Crea un vínculo afectivo entre la madre y su bebé, es exclusiva y complementaria para que el bebé crezca sano se recomienda brindarle lactancia exclusiva / Foto: Cortesía | IMSS

Disminuye el riesgo de enfermedades como la diarrea, gripa, infecciones, alergias, estreñimientos, cólicos, reflujo, obesidad, muerte súbita, diabetes, leucemia, entre otras.

Disminuye el riesgo de caries, mejora el desarrollo intelectual, psicomotor y la agudeza visual.

Le brinda protección, cariño, confianza y seguridad.

Para la mamá disminuye el sangrado posparto y te ayuda a recobrar el tamaño normal del útero.

Disminuye el riesgo de presentar cáncer de mama y ovario, así como la osteoporosis.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Significa un ahorro, al no necesitar ningún gasto extra en alimentación durante los primeros 6 meses del recién nacido.

Crea un vínculo afectivo entre la madre y su bebé, es exclusiva y complementaria para que el bebé crezca sano se recomienda brindarle lactancia exclusiva, alimentarlo únicamente de leche materna, desde el nacimiento hasta los primeros 6 meses de vida.

Después de ese tiempo, y hasta los 2 años, puedes complementar su nutrición combinando leche materna con otro alimento.