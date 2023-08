¡Qué no se te pase! Después de los 60 debes acudir a revisiones con geriatra

Las personas que llegaron a los 60 años de edad y las que se encuentran sobre este rango de edad, es necesario que acudan con un Médico Geriatra, para tener un envejecimiento saludable y pueda prevenir complicaciones en la salud, con el paso de los años, que se pueden prevenir con el tiempo y algunas recomendaciones.

Las personas longevas son una población muy vulnerable en el que muchas veces no se le toma en cuenta solo por ser adulto mayor, cuando es esta misma razón por la que deberían de recibir mayor atención médica además de ser especializada para el tipo de enfermedades que se desarrollan con la edad.

Así lo comparte el Médico Geriatra Omar Guadalupe Morales, quien hace conciencia a la ciudadanía de la importancia de la salud y atención médica digna para los abuelitos de las familias chihuahuenses, es por ello que nos la importancia de esta rama.

El Médico comentó que ha notado en sus años de carrera, lo desconocida que es su rama de trabajo para la mayoría de las personas, debió a que es una medicina relativamente joven, sin embargo, es una de las ramas que más atención debe de recibir, pues argumenta que “todos queremos envejecer bien”.

La geriatría es una rama de la subespecialidad de la medicina interna, que está encargada de ver el proceso del envejecimiento, “nosotros vemos adultos mayores y nos enfocamos sobre el envejecimiento… somos los encargados de la prevención de enfermedades, de dar seguimiento y de la rehabilitación y reinserción del adulto mayor dentro de sus capacidades funcionales para que vuelva a ser funcional en sus actividades de la vida diaria o de la vida cotidiana”.

Las enfermedades geriátricas abarcan tanto aquellas cardiovasculares, como hipertensión arterial, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus; enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o síndromes demenciales como; o enfermedades renales crónicas.

Un geriatra también atiende adultos mayores con inmovilidad o síndromes de incontinencia urinaria o síndrome de caídes, “porque hay adultos mayores que se caen mucho, entonces son un foquito rojo de alguna enfermedad oculta”, para ello, el Omar Morales, recomienda que los cuidadores de los adultos mayores, lo lleven a ver al médico.

Médico Geriatra Omar Guadalupe Morales

Es importante llevar al adulto mayor a revisiones con especialistas geriatras, debido a que estos médicos brindan apoyo a los cuidadores al momento de establecer el nivel de asistencia que necesita el abuelito; en México existen las casas residenciales o estancias de día que son como guarderías para el adulto mayor, para los cuidadores que no tienen la disponibilidad de tiempo que requiere el cuidado a los abuelitos.

El Médico Morales, agrego lo imperativo que resulta el mantener un chequeo constante en los cuidadores por igual que con los adultos mayores, debido a que podrían llegar a colapsar luego de sobre cuidar a sus abuelitos, es por ello que el médico geriatra muchas veces ayuda a los cuidadores a tomar decisiones como el de contratar servicios con instituciones de esta índole de manera transitoria o inclusive, mencionó Morales, de forma permanente.

Según el INAPAM y una variedad de instituciones de máxima autoridad en México establecen que se considera un adulto mayor a partir de los 60 años, por lo que requiere de atención médica especializada como la geriatría debido a que el cuerpo funciona de manera diferente una vez que se llega a esta edad.

Omar Morales menciona dos tipos de envejecimiento: el normal y el patológico. Donde el último se trata de una persona mayor con múltiples enfermedades asociadas a la hipertensión o diabetes que comienzan a perder funcionalidad o movilidad que afectan sus actividades de la vida diaria, así como las personas que sufren algún problema de des movilidad, que se refiera a algo parecido a la discapacidad, sin embargo, está más relacionado a las secuelas de algún accidente, infarto, infarto cerebral o una enfermedad neurológica degenerativa.

Todas las anteriores son enfermedades que van deteriorando la salud progresivamente, a diferencia del envejecimiento saludable, donde aún es comprobable una enfermedad, pero se encuentra controlada, por lo que no hay perdida de sus facultades ni de sus capacidades funcionales, inclusiva cognitivas, Omar refiere lo cognitivo a no se le olvidan las cosas, no comete errores de juicio y no hay alucinaciones presentes.

Médico Geriatra Omar Guadalupe Morales

El doctor Morales recibe en sus consultorios un promedio de 25 pacientes semanales, a diferencia de otras especialidades, a esta rama geriátrica a un le falta un tiempo para hacer conciencia en la población de que una vez que comienzan a envejecer, necesitan de un experto, Omar comenta que inclusive dentro de los mismos trabajadores de la salud evitan u omiten el acudir con un geriatra cuando cumplen los 60 años.

Omar Morales comparte una de sus experiencias que más lo dejo marcado en sus cinco años de carrera, cuando atendía a una mujer centenaria de 101 años de edad, la cual había tenido un envejecimiento saludable dado a que no tenía muchas enfermedades y su vida era relativamente activa; un día luego de su cita con Omar, la abuelita sufrió un accidente vial en el cual, lamentablemente perdió la vida.

Este caso lo dejo realmente marcado, puesto a que esta señora seguro que podría haber vivido un par de años más sino hubiese sido por el accidente que le arrebato su vida, fue un suceso que deja pensando a las personas sobre la relatividad y fugaz que puede llegar a ser la vida.

Aun así, comenta Morales que esta población es una de las mas vulnerables, lo que fue una de las razones por las que decidió dedicarse a esta rama, ya que dentro de la geriatría todo es muy holístico, “o sea, tiene cuestiones muy humanas, no solamente te centras en el en el paciente a veces tenemos que irnos más allá del paciente y ver tanto su entorno social de su casa”.

El doctor Morales señala que un adulto mayor con ciertas enfermedades requiere de asistencia diaria las 24 horas del día, es posible que los cuidadores sufran un tipo de colapso por enfermedad, hasta por depresión. Por lo que el adulto mayor no podrá realizar las mismas actividades de cuidado y esto repercute directamente en su salud.

Médico Geriatra Omar Guadalupe Morales

Esta es una de las razones por las que Morales decidió especializarse en esta rama de la medicina, por el manejo integral del paciente donde no solo debes conocer su vida sino, todo el contexto que lo rodea desde la sus relaciones familiares hasta de ambiente para lograr brindar un correcto diagnóstico y seguimiento.

Una recomendación importante que da el doctor Morales a los lectores y ciudadanos es el acudir con un especialista geriatra a partir de los 60 años, estén o no enfermos, de esta forma podrá llegar al envejecimiento saludable.

“Todos vamos a envejecer y creo que todos queremos llegar a un envejecimiento en el que nos podamos mover, en el que podemos vivir nuestra vida”, señala Omar que muchas veces los adultos mayores tienden a tener más de un médico para todos sus malestares e incluso se automedican, llegando a tomar más de 10 pastillas en un solo día, entonces un médico geriatra ayudaría a evaluar que medicamentos es necesario seguir tomando y cuales se pueden dejar para evitar la polifarmacia.

El doctor Omar Morales es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad Autónoma de Coahuila por medio de la especialidad geriatría, actualmente está certificado por el Consejo Mexicano de geriatría, pertenece a asociaciones como el Colegio Nacional de medicina geriátrica, además es catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua de la materia geriatría, de igual forma colabora en una institución pública y actualmente ejerce en lo privado en el Hospital Ángeles.