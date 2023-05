¡Qué no te gane la flojera!, ¿cuál es el mejor horario para practicar deporte?

Deseas ponerte en forma y no sabes por dónde empezar... tal vez el primer pensamiento que se te viene a la mente es ¡pues, empezando! obviamente, pero para que no fracases en el intento de transformar tus hábitos por unos más saludables lo primero que deberás definir es el horario de tus entrenamientos, parece fácil, pero si no organizas bien tus tiempos, ejercitarte podría ser una misión fallida.

¿Cuál es la mejor hora para hacer deporte y ponernos en forma? Partiendo de la base de que lo realmente importante es conseguir un hábito que incluya practicar ejercicio de forma regular como parte de nuestras rutinas saludables, lo cierto es que el tema de cuándo hacerlo y en qué momento del día es más eficaz calzarse las deportivas es uno de los más debatidos. ¿Por la mañana? ¿Al caer la tarde? ¿Justo antes de irnos a dormir?...

¿Cuál es mejor momento del día para hacer ejercicio?

Una investigación, llevada a cabo por la Universidad de California en Irvine (EEUU), asegura que la mejor hora para hacer ejercicio es por la mañana, justo nada más levantarnos de la cama. Según este estudio, es lo más indicado para acelerar nuestro metabolismo y, también, para levantar el ánimo y reducir el estrés ya que empezar el día con algo de deporte hará que generemos dopamina, serotonina y endorfinas, las hormonas de la felicidad que nos ayudarán a sentirnos bien durante el resto de la jornada.

La misión de ser "fit" no tiene porqué fracasar si planeas bien tus actividades. Foto: Pixabay

Y, ¿si te da pereza levantarte de la cama para entrenar? En este casofuera culpas, porque los científicos del Instituto de Ciencia Weizmann de Israel en sus estudios señalan que el mejor momento para hacer deporte es al caer la tarde y en las primeras horas de la noche. En su opinión, es cuando la actividad física resulta más eficiente, porque el consumo de oxígeno es menor, tenemos más fuerza y resistencia y la temperatura corporal es algo más elevada, lo que hace que el cuerpo queme más calorías.

Entonces, por lo que vemos segun ambos estudios, estos dos momentos del día tienen sus ventajas, aunque también sus inconvenientes. Y, en cualquier caso, la mejor hora será siempre la que te permita conseguir una rutina, porque de ello dependerá que integres el deporte en tu vida. "Hay personas que se levantan muy activas y a las que les gusta entrenar antes de empezar la jornada laboral. Otras aprovechan la parada del mediodía para escaparse al gimnasio. También hay quien prefiere hacer ejercicio a última hora de la tarde, para descargar el estrés del día y desconectar", explica el entrenador Cesc Escolà, autor del libro 'Mucho más que fitness'. "Si no sabes a qué grupo perteneces, prueba distintos horarios hasta dar con el tuyo. Sea como sea, lo importante es que te resulte agradable", asegura. Porque, como demuestran las investigaciones, tanto los entrenamientos matutinos como los nocturnos tienen sus ventajas, solo hay que decidir cuáles son las que más te convienen.

El mejor momento del día para entrenar es el que te permita ser constante. Foto: Pixabay

Beneficios de entrenar por la mañana

Ayuda a establecer una rutina, porque entrenar a primera hora no deja sitio para las excusas "por falta de tiempo"; por la tarde las obligaciones se acumulan.

a porque "por falta de tiempo"; por la tarde las obligaciones se acumulan. Mejora el ciclo de sueño . Levantarse temprano puede costar, pero si se coge el hábito se favorecen el ritmo circadiano que hace que el cuerpo esté alerta por la mañana y cansado por la noche, lo que nos ayudará a dormir mejor y esto a ganar musculatura.

. que hace que el cuerpo esté alerta por la mañana y cansado por la noche, lo que nos ayudará a Quema más grasa . E ntrenar en ayunas quema más grasa que hacerlo después de una comida, porque e l cuerpo utiliza las reservas de grasa para hacer el ejercicio . También hay estudios que aseguran que la quema de calorías posterior al ejercicio también es mayor cuando se hace hace por la mañana, lo que ayuda a perder peso.

. E porque e . También hay estudios que aseguran que la Aumenta la energía. Hacer ejercicio nada más levantarnos nos activa y nos pone alerta. Y, además , favorece la concentración.

Hacer ejercicio nada más levantarnos Y, además Mejora el estado de ánimo. Como decíamos, las endorfinas y hormonas de la felicidad que se segregan consiguen que nos sintamos bien y animados mucho después de hacer ejercicio.

Razones para entrenar por la tarde

El rendimiento físico es mejor. Según las últimas investigaciones, quienes hacen ejercicio por la noche tardan hasta un 20% más en llegar al punto de agotamiento. Es decir, la fuerza muscular, la flexibilidad y la resistencia son mejores por la noche que por la mañana.

Según las últimas investigaciones, Es decir, Se necesita menos calentamiento. El cuerpo va "calentando" a lo largo de toda la jornada, así que se precisa menos tiempo para alcanzar el ritmo óptimo de entrenamiento.

Las hormonas te ayudan. Especialmente en el caso de los hombres, que producen más testosterona en los entrenamientos vespertinos que en los matutinos, lo que aumenta su fuerza.

Especialmente que en los matutinos, lo Alivia el estrés . Hacer ejercicio por la noche ayuda a librarse de las preocupaciones de la jornada. Las endorfinas que se producen con el deporte harán que lleguemos a la cama mucho más relajados.

. Hacer ejercicio por la noche Las endorfinas que se producen con el deporte harán que Favorece hábitos saludables, nada de "pecar" a la hora de salir, coger la rutina de ir al gimnasio por la tarde reemplaza esas costumbres por otras mucho más sanas.

Y a ti, ¿cuál es el horario que mejor se te acomoda para practicar deportes? Recuerda que ante todo, constancia y una alimentación balanceada son fundamentales para lograr buenos resultados.

