¡Chécate! Realiza IMSS tamizajes para detección de diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua informó que de manera continua realiza pruebas para la detección de diabetes, e hizo un llamado a la población para crear conciencia sobre el impacto en la salud que puede provocar esta enfermedad.

La coordinadora en Salud Pública del IMSS en Chihuahua, Brenda Ramírez Vega informó que la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que se desarrolla cuando el páncreas no produce insulina suficiente, o cuando no la utiliza eficazmente.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

La doctora destacó la importancia de practicarse exámenes para la detección de esta enfermedad, principalmente cuando existen factores de riesgo como antecedentes familiares, sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y lípidos en la sangre.

Explicó que "la diabetes mellitus, puede empezar con síntomas generales como cansancio, fatiga, visión borrosa, alteraciones en el apetito o incapacidad para realizar actividades de la vida cotidiana".

Añadió que existen dos tipos de esta enfermedad. La diabetes tipo 1, en la cual la persona no produce insulina, y la tipo 2, cuando el cuerpo no tiene la capacidad para utilizar eficazmente la insulina, o bien, no produce suficiente cantidad de ésta, lo que a menudo ocurre por una mala alimentación y/o sedentarismo.

Foto: Cortesía / IMSS Chihuahua

"Este padecimiento es la causa número uno de ceguera en la población adulta, y de enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular en nuestro país", afirmó la doctora Ramírez Vega.

Llamó a la población derechohabiente a que acuda periódicamente a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción para chequeos regulares.

Agregó que "la diabetes mellitus, puede empezar con síntomas generales como cansancio, fatiga, visión borrosa, alteraciones en el apetito o incapacidad para realizar actividades de la vida cotidiana”.

Los principales signos de alarma son pérdida de peso, necesidad de orinar con frecuencia, falta de energía y sed excesiva.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además, el tratamiento no farmacológico se basa en una alimentación equilibrada, en la que se debe restringir el consumo de carbohidratos y practicar actividad física al menos 30 minutos al día.

Por último, expuso que el IMSS en Chihuahua realiza campañas de tamizaje para detección de diabetes, así como pláticas informativas dirigidas a población derechohabiente y no derechohabiente, sobre cambios en el estilo de vida, incorporando actividad física y una sana alimentación.