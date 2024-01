Realiza José Zamudio, nuevo titular del IMSS, primera gira de trabajo

El nuevo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua, José Antonio Zamudio González, llevó a cabo su primera gira de trabajo, en la cual refrendó su compromiso para trabajar a favor de la derechohabiencia en la entidad.

El doctor Zamudio, quien la semana pasada tomó el cargo como delegado en Chihuahua, exhortó al personal de distintas unidades a "conformar un sólido equipo de trabajo, para fortalecer la calidad de los servicios".

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

El titular del IMSS giró instrucciones para implementar acciones inmediatas para atender las áreas de oportunidad del Instituto.

Cabe señalar que el doctor José Antonio Zamudio González estuvo acompañado titulares de Jefaturas de Servicios Médicos, así como de Servicios Administrativos y de Desarrollo de Personal.

También estuvo presente personal de Servicios de Afiliación y Cobranza y otros directivos delegacionales.

El nuevo titular del IMSS en la entidad, acudió a la Unidad de Expansión Hospitalaria, al Hospital General Regional (HGR) No. 66, al Hospital General de Zona (HGZ) No. 35 y a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 70.

Foto: Cortesía | IMSS

Además, se reunió con quienes integran del Equipo de Supervisión de Primer Nivel de Atención de la Zona Juárez.

En esta reunión, el titular del IMSS exhortó "a redoblar esfuerzos para generar las mejoras en los servicios, en beneficio de la derechohabiencia de la región".

De igual manera, acudió a las instalaciones de la Subdelegación Juárez I y Juárez II.

El doctor Zamudio González externó que “el compromiso es trabajar de manera conjunta, pareja, en entendimiento, para llegar a las metas trazadas para este 2024”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finalmente, anunció que llevará a cabo un supervisión en las unidades médicas, administrativas y sociales de la Institución.

Lo anterior, con el objetivo de "atender las necesidades y las inquietudes de las y los derechohabientes" en los servicios que brinda el IMSS