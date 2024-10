Realizará Fundación Cima Chihuahua A.C. tamizaje para detección de hepatitis C y colesterol

Cuatro de cada 10 adultos tienen colesterol alto, lo que incrementa el riesgo a padecer una enfermedad del corazón y cuatro de cada mil viven con hepatitis C sin saberlo, ambas condiciones son mortales, ante ello, Fundación Cima Chihuahua A.C. realizará una campaña de detección oportuna que incluirá tamizajes gratuitos.

Samantha Rivas Barriga, coordinadora de prevención de la Fundación Cima Chihuahua explicó que esta será la primera edición de Campaña de Detección Oportuna de Hepatitis C y Colesterol, anteriormente, habían realizado campañas de antígeno prostático, papanicolaou y mastografías, pero al ver que los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad del corazón se incrementan desde los 14 años, decidieron enfocar sus esfuerzos en estos padecimientos que son silenciosos y que pueden llegar a ser mortales.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Chihuahua ocupa el tercer lugar a nivel nacional en incidencia de enfermedades isquémicas del corazón, sólo por debajo de Ciudad de México y Jalisco. Las cardiopatías isquémicas son una de las principales causas de muerte, la manifestación más grave es el infarto agudo al miocardio.

La enfermedades del corazón son una de las principales causas de muerte entre los chihuahuenses, por lo que se recomienda que a partir de los 18 años de edad se inicie con el tamizaje para la detección de colesterol.

La campaña busca que los jóvenes adultos a partir de los 20 años de edad acudan a realizarse el tamizaje, sobre todo si cuentan con una historia familiar de colesterol alto, si tienen sobrepeso u obesidad, y/o si padecen diabetes o hipertensión arterial.

La Fundación Cima Chihuahua trabaja de la mano con el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), donde se han percatado que hay adolescentes entre los 14 y 15 años de edad que tienen un alto riesgo cardio metabólico.

Samantha explicó que el virus de la hepatitis C se transmite cuando la sangre o los fluidos de la sangre de la persona infectada ingresa en el cuerpo de la persona no infectada, ya sea por accidente y por compartir agujas para inyectarse drogas. Al ser tatuado o perforado con herramientas o tintas que no fueron esterilizadas tras haber sido usadas con alguien infectado, y tener relaciones sexuales sin protección con alguien que tiene el virus.

La hepatitis C se clasifica en aguda y crónica o grave, en la aguda es una infección de corta duración, en ocasiones, el cuerpo puede combatirla, pero en la mayoría de los casos conduce a una infección crónica, que es de larga duración y al no ser detectada, no se trata y ello es causa de problemas graves entre los que destacan daño al hígado, cirrosis, cáncer de hígado y la muerte.

Samantha indicó que el objetivo de la campaña de estas dos enfermedades silenciosas es que la población pueda conocer su verdadero estado de salud. Sobre todo porque los tamizajes de hepatitis C se les practican a los bebés, pero mucha gente no los tiene.

El tamizaje para la detección de hepatitis C está enfocado a adultos a partir de los 18 años, en especial a quienes tengan historial de uso de drogas intravenosas, transfusión de sangre antes de 1992, enfermedades hepáticas o antecedentes familiares de hepatitis, quienes se hayan realizado un tatuaje y además quienes tienen una vida sexual activa.

La Campaña de Detección Oportuna de Hepatitis C y Colesterol se realizará el 21 de octubre en la Explanada de la Ciudad Deportiva. El horario de atención será de 8:00 a 11:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Samantha resaltó que el tamizaje es muy rápido, por lo que en pocos minutos podrán conocer si padecen hepatitis C o tienen problemas con el colesterol.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La Organización Panamericana de la Salud establece que el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular aumenta por una alimentación poco saludable, es decir, con un bajo consumo de frutas y verduras y un consumo elevado de sal, azúcares y grasas.

El 21 de octubre aproveche la oportunidad, vaya a la Ciudad Deportiva donde se instalará el módulo de tamizaje. Si desea más información al (614) 464-3093.

“No te esperes a ser parte de las estadísticas, hay que cuidar los factores de riesgo para asegurarnos que nos encontramos bien, no solo por nosotros, sino por nuestros seres queridos y quienes nos rodean. No hay nada peor que vivir enfermo”, finalizó.