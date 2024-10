¿Padeces una enfermedad crónica? Puedes pedir tu receta resurtible en el IMSS para recibir medicamento por tres meses

Si eres derechohabiente o beneficiario del IMSS y padeces una enfermedad crónica que ha estado controlada por al menos seis meses y tomas el mismo medicamento cada mes, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un programa diseñado especialmente para ti: la Receta Resurtible. Este programa tiene como objetivo facilitar el acceso a los medicamentos para personas con enfermedades crónicas controladas, evitando la necesidad de acudir cada mes a consulta médica.

¿Qué es el programa Receta Resurtible?

La Receta Resurtible es un sistema que permite a los pacientes recibir su medicamento de manera mensual, pero solo asistir a consulta médica una vez cada tres meses. Durante esa consulta, el médico te proporcionará tres recetas, una para cada mes. Esto además de ahorrar tiempo a los pacientes, también optimiza la atención médica, permitiendo que los recursos médicos se concentren en aquellos pacientes que requieren atención más inmediata.

Si por alguna razón no puedes recoger tu medicamento en la fecha indicada, un familiar puede hacerlo por ti, presentando la receta médica correspondiente. Es importante destacar que la receta resurtible tiene un periodo de vigencia de cinco días hábiles, lo que significa que tienes un margen de tiempo para recoger el medicamento dentro de ese plazo. Si pierdes la receta, deberás acudir a la Unidad de Medicina Familiar para que te la reimpriman, previa autorización del jefe de servicio.

Este programa, sin embargo, no aplica para todos los casos. Por ejemplo, aquellos pacientes que requieren oxígeno no pueden acceder al beneficio de la Receta Resurtible, ya que su condición requiere una valoración mensual. De igual manera, las fórmulas magistrales o medicamentos especializados, como los psicotrópicos, no están contemplados en el programa por el control riguroso que requieren.

Conoce las regolas para donar medicamentos y los lugares donde te pueden recibir medicamento. Foto Luis Murillo | El Sol de Parral

Si planeas salir de la ciudad y te preocupa no poder surtir tus recetas en el tiempo establecido, es importante que sepas que no es posible surtir todas las recetas de una sola vez. Tendrás que surtir cada receta en su momento, pero un familiar puede hacerlo en tu lugar, siempre y cuando respete las fechas indicadas.

¿Dónde se recoge el medicamento con una receta resurtible?

Para acceder al medicamento, solo es necesario acudir a la farmacia de la unidad médica dentro del horario habilitado y dentro de los cinco días de vigencia de la receta. Si llegas a la farmacia y te informan que no hay disponibilidad del medicamento, deberás dirigirte a la administración de la unidad médica para saber cuándo podrás obtenerlo.





Este sistema ha sido implementado en todas las Unidades de Medicina Familiar del IMSS desde agosto de 2013 y está dirigido a pacientes con alguna de las 10 enfermedades crónicas que pueden ser tratadas con medicamentos a largo plazo. Entre estas enfermedades se incluyen hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, y otras.

¿Qué pasa cuando se terminan de surtir las tres recetas?

Aunque participes en el programa de Receta Resurtible, deberás acudir a consulta médica cada tres meses para que tu médico verifique que tu enfermedad sigue controlada. Si en algún momento durante esos tres meses te sientes mal o notas algún cambio en tu salud, puedes acudir a consulta médica en cualquier momento.

Foto: IMSS

Si prefieres no participar en el programa de Receta Resurtible, el IMSS te seguirá otorgando citas programadas mensualmente. Esto es opcional, y puedes decidir qué método de atención médica prefieres según tus necesidades y circunstancias personales.

Finalmente, es importante recordar que este programa solo está disponible para enfermedades crónicas controladas. Si padeces alguna otra enfermedad o condición que no esté en la lista del IMSS, como el EPOC o estás embarazada, deberás continuar con el sistema tradicional de consultas mensuales.

Este programa es una excelente opción para quienes buscan una forma más cómoda y eficiente de gestionar su tratamiento médico sin dejar de recibir la atención adecuada por parte del IMSS.

