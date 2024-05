Registra Chihuahua 17 casos de rickettsiosis y cinco muertes en lo que va del 2024

El subdirector de Epidemiología de la Secretaría Estatal de Salud, Gumaro Barrios Gallegos informó que en la ciudad de Chihuahua, en los cinco meses transcurridos de este año 2024, se han diagnosticado un total de 17 casos de rickettsia, de los cuales, desafortunadamente, cinco personas perdieron la vida por esta causa.

El doctor Barrio Gallegos destacó que en la última década se ha observado un incremento en los casos diagnosticados de rickettsiosis entre la población chihuahuense, que a nivel estatal, ha cobrado la vida de 14 personas de los 30 casos confirmados durante el presente año.

“A lo largo de los últimos 10 años, prácticamente desde el 2013 a la fecha, de cómo se ha ido incrementado la rickettsiosis, hasta el día de hoy, hemos registrado 30 casos confirmados y 14 defunciones”, detalló.

El titular de Epidemiología de la Secretaría de Salud Estatal hizo un desglose de los casos confirmados, entre los que Chihuahua capital encabeza la lista con 17 personas diagnosticadas con rickettsiosis de enero a mayo de este año; el resto de casos se distribuyen entre los municipios de Juárez, Aquiles Serdán y Meoqui.

“De igual manera, tenemos desglosado según el municipio donde ocurrió el evento, en Chihuahua hay un registro de 17 casos este año, en Juárez nueve, Aquiles Serdán dos y Meoqui dos, que pertenecen a la Jurisdicción de Chihuahua”, explicó el doctor Gumaro Barrio.

En el tema de fallecimientos, en la ciudad de Chihuahua han registrado cinco personas muertas por esta causa, siete en Ciudad Juárez y en Aquiles Serdán y Meoqui, una muerte en cada uno de los municipios.

“Ante todos estos datos que se van presentando, no omitimos invitarlos que tengamos todos precauciones en torno al cuidado de la persona, en torno al cuidado de las mascotas, como dueños responsables, y también, la higiene y la limpieza de los traspatios, porque sabemos que la garrapata se anida en la maleza, en los huecos de las ventanas y puertas; y en las fisuras de las paredes”, alertó.

Así mismo, instó a mantener el entorno de las viviendas con la mayor limpieza posible y quitar toda la maleza; en relación a nuestras mascotas, invitó a tener los cuidados necesarios, como llevarlas al veterinaria para que les den sus vacunas, sus medicamentos, sus baños que normalmente pueden ser con productos garrapaticidas.

“En relación a las personas, todos los integrantes de la familia debemos revisarnos en el baño u otro momento, que no se traiga incrustada la garrapata, y que no nos hemos fijado, porque hemos encontrado niños y adultos, que traen incrustada la garrapata, y que no saben que tienen, pero que el cuadro clínico es muy sugestivo de haber sido picado por una garrapata contaminada”, dijo.

Para finalizar, el titular de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua alertó sobre la aparición de síntomas relacionados con la rickettsia, para inmediatamente acudir al médico, donde se le suministrará al paciente el tratamiento específico para esta condición.