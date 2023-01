El hipo y sus misterios: ¿Realmente puede un susto quitarlo?

El hipo resulta desde molesto a gracioso y nadie se puede escapar de él cuando llega, esta repetición de espasmos sigue estando fuera de nuestras manos.

Existen diversos remedios caseros que son posibilidades para desaparecer el hipo, una de las más populares es tomar agua poco a poco, otra es aguantar la respiración y una de las más divertidas es recibir un buen susto.

Esta última sin duda es de las más entretenidas, ya que todos estamos dispuestos a recibir un sustito con tal que se nos quite el hipo. Pero antes de encontrar los posibles remedios, te explicamos la causa que lo origina.

¿Por qué da hipo?

Esto se produce cuando el diafragma se contrae de manera involuntaria, por lo que las cuerdas vocales se cierran de repente, lo que produce el sonido cuando se tiene hipo.

Sin embargo, hasta la fecha no existe un medicamento para quitar el hipo, asimismo, muchas veces el que te dé hipo no siempre es gracioso, ya que llega un momento que se sale de control, sí has pasado por esto durante un tiempo prolongado sabes de lo que estamos hablando, incluso hay personas que lo han padecido durante días. ¿Te imaginas la molestia?

¿Cómo quitar el hipo?

Dentro de las opciones más comunes para quitar el hipo está el respirar dentro de una bolsa de papel, hacer gárgaras con agua helada, contener la respiración, beber sorbos de agua fría, comer algo dulce, entre otras, sin embargo, entre todas las opciones sigue destacando el susto repentino.

Ya que este gesto tiene la facultad de reactivar la respiración, al momento de que crea un estímulo al sistema nervioso y le da luz verde a la respuesta del estrés o del miedo.

Independientemente de que alternativa elijas, siempre será mejor que estar realizando tus tareas diarias con la incomodidad de tener hipo.