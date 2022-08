Resistencia a la insulina: ¿Qué es y quiénes la padecen?

La Federación Mexicana de Diabetes expone que la resistencia a la insulina se caracteriza como una acción anormal de esta sustancia, la cual no metaboliza correctamente los niveles de glucosa en la sangre, un mal que muchos padecen y pocos conocen para poder tratarla.

Las personas que presentan esta afección no tienen escasez de insulina, pero no aprovechan adecuadamente esta hormona, ya que el páncreas sigue produciendo pero no en la cantidad adecuada para controlar los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo.

La Academia Nacional de Medicina de México destaca que la diabetes es una enfermedad que se acompaña de la resistencia a la insulina, que en el hígado se manifiesta como aumento de la producción hepática de glucosa.

En donde medicamentos como las tiazolidinedionas o la metformina justamente atacan este mecanismo fisiopatológico, por lo que a nivel del músculo esquelético la resistencia a la insulina se manifiesta como una disminución de la captación de glucosa y las tiazolidinedionas también tienen un papel importante.

Mientras tanto algunos expertos mencionan que la resistencia a la insulina llega a ser la causante de hasta el 25% de las enfermedades cardiacas que afectan a los varones y hasta el 60% de las padecidas por las mujeres, estas cifras estimativas la ponen con el dudoso mérito de ser la principal causa subyacente de los ataques al corazón.

Raúl de León Escobedo, director de la Facultad de Medicina “Dr Alberto Romo Caballero” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) campus Sur, mencionó que la resistencia a la insulina se produce cuando las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la hormona y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente.

Esto da como resultado que el páncreas que es una glándula localizada detrás del estómago y por delante de la columna, responsable de producir jugos que ayudan a descomponer los alimentos y produzca más insulina para ayudar a que la glucosa entre a las células y al haber niveles adecuados en la sangre se mantendrán en un rango saludable.

“La insulina es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos, producida y secretada por las células beta de los islotes pancreáticos. Esta interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes, sobre todo con el anabolismo de los glúcidos, ya que todo lo que se consume es procesado y convierte en azúcares que nutre al organismo”

Lo que termina causando varios padecimientos entre los cuales destaca la prediabetes, que para algunos expertos sigue sin llegar a comprender cómo se presenta aunque se contempla como factores principales, el exceso de peso y la falta de actividad física.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico