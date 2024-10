Si el cáncer de mama se detecta a tiempo, hay 90% de posibilidades de recuperación: Grupo Reto

“El cáncer no se puede prevenir, aunque hagas ejercicio, comas bien y que en tu familia no haya casos de cáncer de mama, no, por el simple hecho de ser mujer ya te puede pasar”, fue el comentario con el que Claudia Bautista integrante del Grupo Reto Chihuahua, inició su conferencia "La Detección Oportuna" para combatir el cáncer de mama.

Bautista es una sobreviviente de esta enfermedad, la cual es de las principales causas de muerte de las mujeres, por lo cual, al saber las consecuencias de la espera y omisiones de las autoexploraciones, la ponente es principal partidaria del fomento de la detección oportuna.

Lo anterior se debe a que, cuando el cáncer de mama se detecta a tiempo, existe un 90% de probabilidad de que las personas se recuperen, “por eso somos tan insistentes en que vayan a checarse, acudan con sus médicos y autoexplórate constantemente”, comentó.

Así, al iniciar la plática Claudia agradeció a las participantes por su asistencia, a quienes les señaló que las actividades por la lucha contra el cáncer de mama no se realizan solo en octubre, porque no nos da cáncer en este mes, sino que nos da todo el año, estas acciones y revisiones se deben hacer todo el año.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

En la conferencia, señaló que esta enfermedad puede llegar a las mujeres desde la pubertad hasta la menopausia, sin embargo, el 1% de los hombres también pueden tener cáncer de mama, debido a que están expuestos a radiaciones, muchas vitaminas, porque en su familia hubo alguien que lo padeció entre otros riesgos.

Por ello, Claudia explicó que a partir de los 20 años las mujeres deben de realizar su autoexploración rutinaria, a partir de los 25 años se debe acudir a una exploración con un médico para la detección oportuna.

Mientras que, a partir de los 40 años es recomendable que se lleven a cabo mamografías anualmente, así como sus estudios respectivos en caso de detectar cualquier tipo de anomalía.

Posteriormente, la ponente contó su historia sobre como por indecisión y miedo no se detectó el cáncer a tiempo, lo que la llevó a una travesía entre médicos, terapias, sufrimiento, la esperanza de seguir por sus hijos y cómo logró salir de esta enfermedad.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Tu vida es el mensaje para el mundo, asegúrate que tu vida sea un mensaje de esperanza para tus hijos y sobre todo, para ti”, finalizó Bautista.

Cómo realizar una autoexploración para detección oportuna

Claudia con ayuda de una médica, explicó que antes de comenzar con las exploraciones de seno, primero se deben de familiarizarse con la forma, la textura, colores y todo alrededor de las mamas, para que al momento de iniciar con la exploración para poder identificar cualquier tipo de cambio.

Es importante la observación frente al espejo para buscar formas, tamaño o superficie de la piel, especialmente hundimientos, inflamación, enrojecimiento o ulceraciones.

Este procedimiento se realiza con los brazos a los lados, las manos detrás de la cabeza, los codos y hombros ligeramente hacia adelante y con las manos en la cintura.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Al momento de tocar, ya sea frente al espejo o durante el baño, donde se tienen que buscar bolitas en los senos, zonas dolorosas, abultamientos o consistencias diferentes al resto de la mama.

Para la autoexploración de pie, deben tomar su mano derecha en la nuca, mientras que con la izquierda tocan su pecho derecho, comenzando desde arriba palpando alrededor de la mama y después en la parte del centro.

Luego, deben revisar toda la axila y al final apretar el pezón para revisar si hay presencia de salida anormal de líquido de cualquier tipo. El otro pecho se debe realizar de la misma manera.

La autoexploración acostada se realiza con una almohada pequeña o toalla enrollada debajo del hombro derecho, después, con la mano derecha sostienen su nuca y con la izquierda se revisa el seno derecho, palpando alrededor del pecho y luego al centro. Hacer lo mismo en el seno izquierdo.

Foto: Anna Tarazevich / pexels.com

Cabe resaltar que en caso de estar menstruando deben esperarse 7 días luego de terminar su ciclo. Mientras que, las mujeres que ya entraron en la menopausia es mejor elegir un día fijo al mes para la autoexploración.

Es importante aclarar que la mayoría de los cambios anormales no son causados por cáncer, pero se debe acudir sin retraso con el médico, para que valore la necesidad de estudios que descarten el padecimiento.