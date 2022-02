Siete de cada diez menores, con neurosis social por pandemia

Siete de cada diez menores de seis a 15 años en la entidad atraviesan por un fuerte estado de neurosis social, y el detonante de impacto son los efectos de la pandemia y la obligada convivencia familiar, informó el Mtro. José Carlos Hernández, delegado de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística A.C., quien presentó su estudio “Análisis conductual de menores en crisis, por efectos pandémicos".

Explicó que este estudio compila la opinión de diversos especialistas, y arrojó que niñas, niños y adolescentes chihuahuenses atraviesan por un estado crítico de estrés, a prácticamente dos años de haber iniciado la pandemia del Covid-19 en Chihuahua, por lo que al no existir las condiciones para el retorno a clases presenciales es necesario atender la problemática desde el entorno familiar en tanto se pasa la etapa crítica, cuando entonces los distintos sectores puedan realizar un trabajo en conjunto.

Foto: Cortesía | José Carlos Hernández, delegado de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística A.C.

El especialista en investigación criminal y delincuencia organizada señaló que algunos de los estados que muestran los menores son fobias, miedo y neurosis. “Los estados de neurosis se presentan por ejemplo con los chicos y chicas que no desean bañarse, padecen trastornos del sueño, ya sea dormir de más o no dormir, comen de más o presentan anorexia”.

Agregó que “la neurosis no es gritar, sino problemas de estrés emocional y carácter psicológico, por estar limitados a la calle, lo que produce mucho nivel de estrés”.

Explicó que se trata de un trastorno mental “que es una sintomatología compuesta por distintos detonantes, que en la mayoría se quedan de manera permanente, en la conducta de niñas, niños y adolescentes”.

De igual forma, dijo que si bien es cierto lo idóneo para todas las personas es la atención psicológica, la realidad actual no permite dicha atención, por lo que es de vital importancia hacer es trabajo en conjunto con terapias familiares.

“Esto es llenarse de información positiva que estimule nuestras emociones, y esto se hace evitando información falsa o alarmista, analizando el problema con claridad sin magnificarlo neuróticamente, no sólo hacer tareas propias del hogar, sino propositivas y de interacción familiar a través de la resiliencia, que es la capacidad de enfrentar tu realidad y sacarle provecho”.

El Mtro. Hernández Aguilar explicó la relevancia de no sólo “matar el tiempo en la televisión o videojuegos, sino leer, escribir, hacer ejercicio y educar a los hijos sobre la pandemia en el respeto social”.

En este sentido, agregó la importancia de comprender el compromiso social ante la pandemia, esto es, las acciones personales que se han dado a conocer de manera continua, pero esto, indicó, hacerlo por convicción, y no sólo –ejemplificó- usar el cubrebocas para entrar a tiendas, por tratarse de algo obligatorio, sino hacerlo en cualquier lugar y momento, como una verdadera medida de prevención.

“La sociedad pierde el miedo a las consecuencias, no por necesidad económica o de trabajo, sino por un confort mental, entonces, si no hay conciencia, compromiso y consideración social esto no acabará, y vendrá una quinta ola pandémica y un aumento de casos de violencia familiar entre pares, esto es no sólo de padres a hijos o viceversa, sino entre hermanos o entre papá y mamá”.

Agregó que los trastornos mentales que se presentan en la población infantil y adolescente derivados de la pandemia pueden traer consigo un incremento en los índices delictivos, pero recalcó que en realidad no se está en la condición ideal para un retorno a clases presenciales, por lo que las actividades en familia deben ser un mecanismo para hacer frente a la neurosis que se vive en la actualidad.

El Mtro José Carlos Hernández advirtió que esta neurosis no atendida puede impactar en aumento de delitos no sólo patrimoniales, sino contra la vida, como consecuencia de las sustancias que el cuerpo segrega y que se tienen que sacar a través de actos antisociales o delictivos.

“Es muy importante destacar que definitivamente no es correcto un regreso presencial a escuelas en este momento, porque el uso de cubrebocas se ha convertido en una falacia social, pues sólo se usa por cumplir normas y atender instrucciones”, ante lo cual debe haber una transición a la convicción de la importancia de este artículo como medida de protección.

De igual forma, indicó que una vez que se pase la etapa crítica pandémica habrá de existir una interacción muy fuerte por parte de todos los líderes sociales, desde las escuelas, gobierno, iglesias y empresas, además de una fuerte atención al deporte y a la sana recreación.

SÍNTOMAS DE NEUROSIS EN NNyA

Trastornos del sueño (dormir de más o insomnio)

Trastornos alimentarios (comer de más o no ingerir alimentos)

Falta de interés

Irritabilidad

Violencia con hermanos, mamá o papá

Miedo

Fobias

Desinterés por el cuidado personal

ACCIONES EN FAMILIA

1.- Allegarse de información positiva que estimule emociones

2.- Evitar información falsa o alarmista

3.- Dimensionar con claridad el problema sin magnificarlo

4.- Ocupar tiempo en tareas propositivas de interacción familiar

5.- Ser resilientes, confrontar la realidad, superarla y sacarle provecho

6.- Evitar enfocarse en televisión o videojuegos

7.- Escribir, hacer ejercicio

8.- Educar sobre dimensión de la pandemia en el compromiso social