Suma el estado de Chihuahua 29 defunciones a causa de rickettsia: Secretaría de Salud

Leticia Ruiz González, directora de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado, confirmó que la suma de las defunciones a causa de rickettsiosis es de 29 en toda la entidad, siendo Chihuahua y Juárez en donde se tiene mayor incidencia.

De la misma manera, notificó que, de los 170 casos posibles que han atendido en las diferentes clínicas de la entidad, 81 fueron confirmados y 44 se atendieron por parte de esta dependencia, mientras que los demás corresponden a las instancias federales.

Las localidades con mayor incidencia de casos son Chihuahua con 41 y Juárez con 30, sin embargo, se tiene registro también en Aquiles Serdán, Meoqui, Allende, Cuauhtémoc, Aldama, Chínipas y Guadalupe y Calvo.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Ante la letalidad que tiene la rickettsia, la directora exhortó a la ciudadanía a atenderse a los hospitales a la primera sospecha que se tenga, pues precisó que el tiempo que se tiene en estos casos es indispensable para poder salvar la vida.

Particularmente, si se cuenta con animales y se observan garrapatas, dijo que es importante que “pensemos en ellas”, más si se cuentan con síntomas de malestar; siempre hay que considerar un posible caso de rickettsia, externó.

Refirió que el tratamiento que se tiene para atender esta picadura, se debe proporcionar en los primeros días, pues si no se suministra se ataca al organismo, lo cual desencadena resultados fatales, motivo por el cual la insistencia de “sí es importante el tiempo, en cuanto lo sospechemos, acudir a atenderlo”.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Comentó que el tratamiento ideal es la doxiciclina, pero que se dificulta la compra en el país, la federación ha mandado algunas, pero la Secretaría ha recibido una dotación adicional por parte del Club Rotario, lo cual ha favorecido y ayudado en gran medida.

El hecho de que no se puedan conseguir tan fácilmente ese tratamiento, explicó, es porque sólo hay una empresa con registro sanitario la cual no ha tenido suficiente producción, mientras que las otras no cuentan con permiso para poder venderse en el país.