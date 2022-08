¿Tienes el cuello negro? No es falta de higiene y podría ser indicio de esta enfermedad

¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas tienen en el cuello una marcada línea oscura a su alrededor? Déjanos decirte que no se trata de falta de higiene si no de un trastorno que aqueja a miles de personas.

La piel, el gran órgano que visibiliza todo mal

La piel es el órgano más grande que tiene el ser humano y también el que puede mostrar casi cualquier alteración o cambios internos de una persona, sacándolos al exterior para advertir o avisar que algo no anda bien en nuestro cuerpo.

Te contamos sobre un padecimiento muy notorio llamado acantosis nigricans o pigmentaria, también conocida como "enfermedad del cuello negro".

La piel es un órgano expuesto externa e internamente a muchos factores que pueden modificar su estructura. Y en el caso de la acantosis, esta produce zonas con oscurecimiento, surcos y textura rugosa.

Y las principales zonas en las que se presentan son alrededor del cuello, las ingles, axilas e incluso se extienden en cualquier parte del cuerpo, pese a esto y sonar alarmante, médicos han señalado que la mayoría de los casos son afecciones inofensivas.

Este padecimiento puede afectar a cualquier persona, no es contagioso y puede darse entre adultos o niños con obesidad o diabetes.

En algunas situaciones, este trastorno puede llegar a ser un signo de advertencia de un problema serio. Ante esto es importante que visites a un doctor para determinar la causa y se empiece un tratamiento.

Te puede interesar: ¿Te salen lesiones rojas en la piel? Puede ser psoriasis

¿Por qué surge el padecimiento del “cuello negro”?

Las causas por las que surge “el cuello negro” se asocian a distintos factores o su combinación, los que se destacan los siguientes:

En algunos casos puede tratarse por antecedentes familiares : esto quiere decir que puede deberse a la intervención de un componente genético.

El fármaco inducida, esto se refiere a la referencia de los efectos producidos por algunos medicamentos, específicamente la dosis de insulina a través de inyecciones subcutáneas. También el consumo elevado de niacina, píldoras anticonceptivas, prednisona u otros corticosteroides también puede ser el motivo de su aparición.

La resistencia a la insulina, también en su clasificación, pseudoacantosis, también puede asociarse al síndrome metabólico como resultado de la obesidad.

Los trastornos hormonales es de los más comunes en que aparezca la acantosis, las personas que sufren de trastornos como quistes ováricos, tiroides poco activa o problemas con las glándulas suprarrenales.

Acantosis, consecuencia del cáncer, también llamada de tipo maligno, en esta situación se produce como respuesta a un linfoma o como consecuencia del crecimiento de un tumor canceroso en un órgano interno, normalmente el estómago, colon o hígado.

Te puede interesar: ¿Te asoleaste demasiado? Te decimos cómo sanar tu piel

Síntomas de la acantosis

El primer síntoma de la acantosis son las manchas oscuras en la piel y puedes notar el engrosamiento de la piel, presentar picos, manchas repentinas, que en el caso del último, habla con tu dermatólogo inmediatamente, ya que podría ser un signo de otra enfermedad.

El cuello negro, es un trastorno que puede llegar a ser un signo de advertencia de un problema serio / Foto: Istock

¿Cómo puedo tratar la acantosis o “el cuello negro”?

Si padeces de este trastorno deberás consultar a un médico. Se encargará de controlar el problema y depende del tipo que sea te aconsejará ciertas medidas para tratarlo:

Si tu problema subyacente es la obesidad o resistencia a la insulina, será mejor que comiences a tener una vida más activa, deberás mantenerte en forma y realizar ejercicio diario.

Si sufres de trastornos hormonales, se te pueden recetar medicamentos específicos a tu caso y deberás adoptar hábitos saludables para estabilizar la producción de estas sustancias.

Si la acantosis es consecuencia de los efectos secundarios de algún medicamento puedes encontrar un sustituto o dejar de consumirlo.

En el caso de que padezcas algún tipo de cáncer, al extirpar el tumor, las terapias, como quimio o radioterapia, ayudarán contra este trastorno.

Todas las opciones anteriores evitarán que la acantosis mejor conocida como “el cuello negro” continúe desarrollándose, pero el oscurecimiento se mantendrá en la piel.

Te puede interesar: Covid pone en jaque a la industria de la piel

¿Cómo quitar el oscurecimiento de la acantosis o cuello oscuro?

Si buscas solucionar este problema en la piel, puedes recurrir a cremas humectantes y suavizantes bajo receta, terapias aclaradoras de láser, jabones antibacteriales o medicamentos orales especiales, son algunas de las formas en las que puede mejorar la apariencia de la piel.

Cabe aclarar que los productos que no te sean recetados por un especialista o médicos no son recomendables, ya que puedes caer en un fraude o afectar tu salud.

Kids Health, portal sobre salud infantil, señaló que la acantosis puede ser muy visible y difícil de ocultar, en especial si se presenta en el cuello o las manos.

Acantosis, trastorno que puede causar vergüenza

Muchos niños pueden sentir vergüenza de padecer este trastorno, y a la vez sentirse acomplejados y hasta ser blanco de bullying.

Ante esto, como padre de familia busca grupos de apoyo para generar confianza y evitar los prejuicios sobre una afección que es común.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!