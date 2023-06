Vacunación de niños de 5 a 11 años: cómo registrarlos para que reciban la dosis

El Covid-19 es una enfermedad que arrebató la vida de miles de personas alrededor del mundo, debido a ello y en la búsqueda de bajar la tasa de mortalidad, se crearon vacunas contra ella, sin embargo, hasta el momento, sólo los adultos y algunos adolescentes habían podido aplicarse el biológico.

Afortunadamente este 2023 los niños pequeños de entre 5 y 11 años también podrán aplicarse la vacuna contra el Covid-19, lo cual es muy bueno, pues en caso de que contraigan la enfermedad, su sistema inmunológico ya se encontrará protegido contra ella, y a pesar de que muy seguramente sí presentarán síntomas, no serán tan fuertes y habrá pocas posibilidades de que esta enfermedad sea mortal.

El registro para que los niños de entre 5 y 11 años de edad puedan aplicarse la vacuna contra el Covid-19 ya está abierto, por lo que ya puedes apuntar a tus pequeños para protegerlos, acá te explicamos cómo hacerlo.

¿Qué vacuna se les aplicará a los niños y cuántas dosis serán?

A los niños de entre 5 y 11 años se les aplicará la vacuna Pfizer, la cual, según la página oficial del Gobierno de México, está autorizada por la Cofepris, por lo que es muy segura y efectiva.

El registro para vacunar a niños de entre 5 y 11 años contra el Covid-19 ya está abierto/Foto: Archivo | OEM

Las dosis que se aplicarán a los pequeños serán dos dejando pasar entre 3 y 6 semanas entre la primera y segunda dosis. Por obvias razones, la dosis que se les aplicará será de 10 microgramos, la cual es menor a la que se les pone a los mayores de 12 años que es de 30 microgramos.

¿La vacuna contra el Covid-19 tiene efectos secundarios?

La vacuna contra el Covid-19 sí tiene efectos secundarios, sin embargo, no aplica en todos los casos y los efectos pueden desaparecer en uno o dos días máximo. Entre ellos se encuentran los siguientes:

Dolor, hinchazón o enrojecimiento donde se aplicó la vacuna

Fiebre, dolor de cabeza, c ansancio, dolor muscular

Escalofríos, náuseas y vómito

Si los efectos secundarios de la vacuna no se quitan pronto o las molestias empeoran, no dudes ni un momento en llevar a tu pequeño a alguna unidad de salud y menciona la vacuna que le aplicaron, cuándo se la aplicaron y qué síntomas presenta.

La vacuna contra el Covid-19 sí tiene efectos secundarios pero duran máximo 2 días/Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son los requisitos para aplicar la vacuna contra el Covid-19 a los niños de entre 5 y 11 años?

Antes de aplicar la vacuna a tu pequeño, debes realizar un registro que es muy sencillo y fácil de llenar, lo mejor es que puedes hacerlo desde la comunidad de tu casa, pues el formulario se encuentra en internet.

Sólo tienes que dar clic aquí para ir al portal de Mi Vacuna y proporcionar el CURP de tu hijo a hija, posteriormente deberás imprimir su comprobante de registro y estar pendiente a los medios de comunicación oficiales, donde anunciarán las sedes, fechas y horarios en los que se aplicará la vacuna.

El día que toque aplicarles el biológico, lleva contigo su identificación escolar, no olvides que tu pequeño debe ir forzosamente acompañado de un adulto.

Foto: Archivo | OEM

De igual forma, recuerda que en ocasiones las filas son algo largas, por lo que, ante las altas temperaturas que se registran en el estado, es importante que lleves a tu pequeño bien desayunado e hidratado y lleva contigo un agua, bloqueador y de preferencia ponle una gorra o usa una sombrilla para cubrirlo del sol.