Vapeadores están diseñados para influir en adolescentes y jóvenes: Especialista

Los dispositivos para consumir tabaco denominados “vapeadores” están diseñados para, desde su color hasta su nombre, influir en la población, principalmente en adolescentes y jóvenes, a quienes resulta atractivo el hecho de vapear en vez de fumar, informó la doctora Sandra Avilés, especialista en adicciones y quien forma parte del programa de la Comisión de Prevención y Atención a las Adicciones.

Señaló que la industria tabacalera no sólo presenta estos productos como "no dañinos", sino casi como saludables, por el hecho de asegurar que son una opción para no fumar cigarros convencionales.

En la actualidad la frase "yo no fumo, vapeo", se ha convertido en una afirmación errónea y preocupante, expuso.

Salud

Además, enfatizó en que el hecho de afirmar que con el hecho de publicitar que los vapeadores no emiten humo sino vapor, la industria envía un mensaje en el que muchas personas, incluso adultos que llevan mucho tiempo fumando, caen en la trampa de creer que vapear es una opción casi saludable, o que no daña su salud.

Señaló que contrario a lo que se publicita, los vapeadores no emiten vapor, sino aerosol con sustancias tóxicas y altamente nocivas y en este sentido, muchas personas se jactan de haber dejado el cigarro o no fumar, pues afirman que "vapean y no fuman".

Pese a lo anterior, no existe evidencia de que no provoquen daños, por el contrario, se han encontrado sustancias altamente nocivas, razón por la cual ya no está permitido su ingreso ni venta en el país.

Señaló que la industria tabacalera ha utilizado estrategias de marketing que abarcan desde la producción de artículos de colores, formas novedosas, hasta la promoción por medio de actores, cantantes, o figuras de referencia para niños, niñas y adolescentes, como una manera de influenciar en ellos.

"Puedes estar viendo un video, por ejemplo en redes sociales, donde es muy complicado regular (la venta) de vapeadores o de cualquier producto", y su impacto es muy grande, pues resulta que se trata de campañas de marketing, por parte de las tabacaleras, que al final, lo que buscan es justo volver a interferir en las políticas, para promover sus productos.

Expuso que es necesario dimensionar que la industria tabacalera tiene impacto en muchos ámbitos, desde los daños a la salud que genera, hasta el trabajo infantil, pues se ha documentado que en los campos de cultivo de tabaco, hay muchos niños trabajando y se contribuye con ello a la explotación laboral infantil. Por supuesto, mencionó, este año se busca dimensionar y concienciar sobre el riesgo de las nuevas formas de presentar el tabaco, y atraer a nuevos consumidores.