San Lorenzo: El santo que dicen te quema a ti o a tu casa por no cumplir una promesa

San Lorenzo, es uno de los santos más venerados en Ciudad Juárez, la vecina ciudad de El Paso y de distintas ciudades de la República Mexicana, pues acuden a él por ser de los que mayores "favores" cumple a cambio de promesas o mandas.

No obstante, entre sus creyentes hay quienes prefieren no pedirle cosas debido a las consecuencias que trae el no cumplirlas.

A San Lorenzo no se le olvidan las promesas

“San Lorenzo te va a quemar si no cumples tu manda”, es así como principalmente las abuelas, tías y mamás juarenses se expresan al saber que alguien más le promete cierta cosa a este santo y no tienen la intención de cumplirlo o simplemente se le olvida. Así que muchas otras mejor optan por ahorrarse el saber si es real y le guardan respeto.

Dentro de la devoción, se ha corrido el hecho de que si tú le prometes algo a San Lorenzo y él te lo cumple, pero la promesa no la cumples tú, te va a quemar. Es un pensamiento que se ha difundido al paso de los años.

Entre los mitos de la cultura popular que más destacan, es que la persona que promete y olvida su ofrecimiento cumplido se puede quemar con aceite, agua caliente alguna parte de su cuerpo e incluso se puede llegar a incendiar su casa, pues ¿cómo podría un santo responder así ante una promesa no cumplida?.

Así que si le pediste a San Lorenzo, quien se dice que cumple cualquier cosa dentro de lo razonable, no olvides realizar tu manda, pues desde 1970 aumentó la fe de las personas al ver como cumplía las promesas este venerado santo de la frontera.

La creencia de las quemaduras es tal, que algunos devotos prefieren no realizarle ninguna promesa, no por falta de fe, sino porque no están seguros de cumplir y de sí San Lorenzo la dejará pasar.

El origen de este creencia y la importancia de San Lorenzo en la fe

Esta creencia, pareciera ser una de las costumbres o ritos que pierden vigencia al paso de las generaciones, sin embargo, es fecha que los devotos acuden año tras año para hacer sus promesas, pero sobre todo a cumplir las mandas.

Por supuesto que esto se mira mayormente en personas adultas, quienes siguieron las creencias de sus padres y abuelos, por lo que esta tradición tiene muchas décadas existiendo.

Se tiene la creencia de que esto nació porque Lorenzo antes de morir fue torturado y quemado vivo en una hoguera, concretamente en una parrilla en Roma.

Y aunque el cumplir las mandas en ocasiones parece tener fecha, muchas de las personas prefieren esperarse hasta el 10 de agosto para acudir a la iglesia de San Lorenzo.

En esta fecha, se realiza una gran festividad para alabar al santo, reuniendo a cientos de devotos en una festividad que se convierte en una auténtica fiesta.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez





Esta celebración, es recibida con gran devoción entre sus fieles creyentes, quienes llegan al santuario y deciden pagar sus mandas de diferentes maneras, desde entrar de rodillas, llevar alguna veladora, ofrecerle un ramo de flores, vestirse como el santo Patrono, turnarse para danzar entre los matachines durante varios días y el regalar comida a los demás.

