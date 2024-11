¡Aún hay tiempo! Cómo habilitar tu buzón tributario y de cuánto es de multa si no lo haces

Estamos a muy poco de que termine este 2024 y, seguramente, es importante para ti terminar el año sin ningún pendiente o problema que pueda interferir con el hecho de que disfrutes las fiestas decembrinas. Por esto, es mejor dejar todos los asuntos y trámites arreglados, especialmente si estos tienen que ver con el SAT. De esta forma, no te quitarán el sueño y podrás disfrutar de las posadas y festividades navideñas sin ningún problema.

Aunque la idea de realizar cualquier tipo de trámite puede ser tedioso, se tiene que empezar por alguna parte, así que si tienes que activar el buzón tributario del SAT, este es el momento para que pongas manos a la obra. Te decimos lo que tienes que saber para que no pierdas ni mucho tiempo ni mucha energía y dejes el trámite en regla.

Empecemos por lo básico, ¿qué es el buzón tributario?

Para que un trámite o tarea importante sea más fácil de realizar, es importante conocer de qué se trata, en este caso, el buzón tributario es una herramienta diseñada para facilitar la comunicación entre el SAT y los contribuyentes. El objetivo de esta herramienta es agilizar y asegurar la recepción de notificaciones importantes. Además, a través de este medio, los contribuyentes pueden presentar promociones, enviar avisos y cumplir con los requerimientos de información solicitados por el SAT, de manera rápida y eficiente.

Pero, ¿cómo sabrás si tienes notificaciones en tu buzón Tributario?, muy sencillo, por medio de un aviso electrónico que llegará por correo electrónico o mensaje SMS a los medios de contacto que registraste y confirmaste en el mismo buzón Tributario al activarlo. De esta manera se te informará cuando tienes un nuevo mensaje o documento pendiente de revisar con el fin de que estés al tanto de cualquier comunicación importante del SAT.

Ahora sí, viene lo bueno, ¿cómo habilitarlo?

Según el portal web oficial del SAT, debes seguir tres sencillos pasos:

1. Ingresa a la página sat.gob.mx y da clic en el botón de buzón tributario. Para acceder deberás introducir tu RFC y contraseña o e.firma vigente.

2. Luego, elige la opción de Configuración y es aquí donde deberás llenar un formulario con los medios por los cuales se te contactará, es decir, donde te llegarán los avisos electrónicos, por lo que deberás introducir un correo electrónico y tu número de celular.

3. Por último, debes confirmar, en un lapso de 72 horas, en los medios por los que serás contactado a partir de tu registro. Es decir que, en tu correo electrónico deberás entrar a la liga de confirmación o introducir el código que recibirás por SMS Mensaje a tu celular.

Si tienes alguna duda sobre estos sencillos pasos, en su canal de Youtube, el SAT deja un tutorial para que lo hagas paso a paso sin confusiones.

¡Cuidado con las multas! ¿Hasta cuando tienes para habilitar el Buzón Tributario?

Cuando se trata del SAT, es importante cuidar tanto tu paz mental como tu dinero, así que ahórrate la posibilidad de ser multado, ya que, según los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, no habilitar el buzón tributario, no registrar o no actualizar los medios de contacto puede generar multas que pueden ir desde los 3,850.00 pesos a los 11,540.00.

¡Evita estas sanciones! Habilita tu buzón tributario y/o actualiza tu información de contacto. Si aún no lo has hecho, te recomendamos hacerlo cuanto antes.

Respecto al plazo para hacerlo, recuerda que se ha otorgado una prórroga para la aplicación de esta sanción hasta el 1 de enero de 2025, conforme al artículo transitorio Cuarto de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 2023.

¡Aprovecha este tiempo para cumplir con tus obligaciones!

Recuerda, el año está por terminar y qué mejor que hacerlo con la paz de estar bien con el SAT así que si no has habilitado tu buzón tributario, este es un buen momento para hacerlo. En caso de que tengas más dudas respecto a esta herramienta puedes ingresar a la página del SAT del Gobierno de México.

Disfruta los últimos días del año al máximo y sin preocupaciones.