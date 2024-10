¡Se canceló la pelea! Así fue el conflicto entre el parralense Misael Rodríguez y Julio César Chávez

Como ya se ha hecho una costumbre la dinastía Chávez ha estado en el ojo del huracán y envuelta en la polémica, pero siempre bajo la protección del gran campeón mexicano Julio César Chávez, quien ahora tras la cancelación de la pelea del parralense Misael “El Chino” Rodríguez contra su hijo Omar, quien por cierto no dio el peso, no dudó en salir en defensa de su vástago y explotó en las redes sociales contra el TeamChinoRodriguez.

La pelea de Misael Rodríguez y Omar Chávez, estaba programada el pasado sábado en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca, Hidalgo, pero derivado de que el hijo de Julio César Chávez no dio el peso acordado antes de subir al cuadrilátero, “El Chino” no subió al ring y canceló de último momento la pelea, esto junto con su entrenador Robert García.

Tras la cancelación del combate y los motivos por los cuales el TeamChinoRodriguez tomó tal decisión, el “César del Boxeo” no dudó ni un momento en salir en defensa de su hijo y arremeter en contra del medallista olímpico y su entrenador, pero además lamentó que su hijo se quedaba listo y alborotado arriba del ring sin pelear.

Foto: Captura de Pantalla / Twitter Julio César Chávez

Julio César Chávez explotó contra Misael Rodríguez en redes sociales

El gran campeón mexicano no dudó ni siquiera un momento para salir en defensa de su hijo por no dar el peso y subió un par de videos a su cuenta oficial de X (Twitter) justificando a Omar y por otro lado lanzando duras críticas contra “El Chino” Rodríguez y su entrenador Robert García, por tomar la decisión de cancelar la pelea y calificándolos de mentirosos con palabras altisonantes e insultos.

En un primer video, Julio César Chávez dijo: “Hola amigos, acaba de pasar algo increíble. ¡Qué bárbaro!, la verdad estoy bien decepcionado con Robert García y con Misael Rodríguez. Ahora resulta que no subieron a pelear porque Omar estaba un kilo arriba después de que se rehidrató”.

De no creece lo que acaba de suceder nunca habia visto algo tan vergonzoso pic.twitter.com/C3Ty97oPCI — Julio César Chávez (@Jcchavez115) October 6, 2024

“Entonces, imagínense ustedes el pelador cuando da el peso, Omar dio bien el peso, y él se toma el líquido y él puede subir lo que quiera. Ahora resulta que esta gente, querían que diera un peso, que supuestamente está estipulado por la Comisión de Box de México”.

“Esto es algo increíble, qué pena por Robert García que es un entrenador de mucho prestigio, las guerras que el tuvo como peleador y dejar una función tirada. Omar dio bien el peso, los dos dieron bien el peso. A Omar qué le importaba que aquel pesara lo que pesara, o que Omar pesara lo que pesara, es increíble y todavía le dije yo al Chino y a Robert García, porque decía que pesaba 90 kilos y Omar con todo y los guantes puestos pesó 84 kilos”.

“Que increíble la verdad y que falta de respeto Roberto García y Misael Rodríguez, es para que nunca lo vuelva a contratar ningún promotor”.

Un segundo video subió de tono y Chávez dijo: “Mienten pin… Robert García y Misael Rodríguez, par de cul… cabr... Aquí está lo que pesó, 82.40, para que no le mientas a la gente, la gente no te va a creer, cabr… cul…, pin... par de cul...”.

Así salió Julio César Chávez en defensa de su hijo, por la cancelación de la pelea y lo que sin duda ha causado revuelo en las redes sociales.

Foto: Facebook / @Zanferboxing

Comunicado oficial de parte del #TeamChinoRodriguez

A través de su cuenta de Instagram, Misael “El Chino” Rodríguez expresó: con la responsabilidad que mis principios y valores dictan, mi formación militar de disciplina total y mi preocupación por los aficionados al deporte que amo, deseo aclarar que lo único que pasó anoche (5 de octubre) fue la decisión de mi equipo de seguir el reglamento de la comisión local quién es la única autoridad en un combate de boxeo.

Al término del pesaje oficial del viernes, la comisión de boxeo nos indicó a ambos boxeadores categóricamente que no podríamos subir más de 4.5 kilogramos. Yo cumplí con la regla y mi rival no. Quien tenga dudas o comentarios sugiero las dirijan a la comisión de boxeo quien puede responder al respecto.

No haré más comentarios adicionales por el momento y lo haré en un momento pertinente.

¿Cuál fue la respuesta de Misael a Omar y Julio César Chávez?

Después del comunicado, el parralense rompió el silencio y fue contundente al responderle a Julio César Chávez respecto a la decisión de no querer pelear en contra de Omar Chávez, esto luego de una serie de señalamientos y dijo: “No me vendí al circo de los Chávez”.

Fue a través de un video publicado también en su cuenta de instagram, donde Misael Rodríguez señala que tanto Omar como JC Chávez, intentaron sacar ventaja de su apellido, que se sabe tiene bastante peso dentro del boxeo mexicano.

Pinche par de culones son una vergüenza para el boxeo pic.twitter.com/6fDNAnZKUY — Julio César Chávez (@Jcchavez115) October 6, 2024

Agregó: “La señorita (Omar Chávez) no se quería pesar y como siempre quieren aprovecharse y sacar ventaja por el apellido, hasta que se toparon con pared y para mí las reglas se respetan y se hacen valer”.

Aclara Misael que en su farsa subieron una foto donde pesa 82 kilos, después suben otra donde según está en peso, cuando en realidad peso más de 86 kilos y disculpen por no venderme ni prestarme al circo de los Chávez.

Así mismo, el parralense señaló que tarde o temprano la verdad saldría a la luz y se sentía orgulloso de ser el primero en alzar la voz ante los Chávez. “Y aún hay más, la verdad cae por su propio peso y algo que puedo rescatar de esto, es que después de 30 años, soy el primero en alzar la voz”.

La Comisión de Box de la CDM le dio la razón a Misael y desmintió a JC Chávez

Tras la publicación del medallista olímpico, finalmente la Comisión de Box de la Ciudad de México le dio la razón y confirmó que Omar Chávez sí rebasó el límite de peso y estaba por encima 10 kilogramos.

La Comisión de Box informó que fueron 10 kilos de sobrepeso con los cuales Omar Chávez llegó a la pelea que sostendría con Misael y fue por ello que tomó la decisión de no subir al ring.

Además, Rodolfo Rosales comentó que, al ser una pelea sancionada por la Comisión de Box de la Ciudad de México, se les informó a ambos pugilistas que tenían que cumplir con su reglamento, el cual detalla que, tras el pesaje de un día antes de la pelea, los boxeadores solo podrían subir un límite de cuatro kilos y medio.

Tras el pesaje del viernes, en el que ambos pugilistas habían cumplido con el peso, se iba a realizar al siguiente día un “pesaje arena” previo a la pelea, en el que a los boxeadores solo se les permite subir cuatro kilos y medio más de su peso inicial del viernes, esto con el rebote de hidratación, por lo que Misael y Omar debían de tener un peso límite de 81 kg.

Foto: Facebook / @Zanferboxing

Relató Roberto Rosales que previo a la pelea, en el vestidor Omar no se quería pesar, pero ante la insistencia finalmente accedió y se pesó con las zapatillas de boxeo, con las calcetas, con la concha protectora, con el calzón de boxeo, con la camisa, con los guantes y pesó 86 kilos con 700 gramos, o sea, pesó 10 kilos más.

Denuncia la novia de Misael que la familia Chávez intento sobornarlos

Ana Laura González, novia de Misael Rodríguez, en un video en sus redes sociales denunció que luego de que Omar Chávez no dio el peso acordado para subir al ring y debido a que “El Chino” se opuso a pelea, todavía la familia Chávez hizo un último intento por convencerlo para que se realizara el combate.

Según Ana Laura, los Chávez intentaron sobornar a Misael Rodríguez con 20 mil pesos por cada libra que Omar Chávez no daba en el pesaje, algo a lo que “El Chino” se negó y al final la pelea se canceló.

Además, aseguró que desde el pesaje que fue a puerta cerrada Omar no dio el peso, y quería pagarle por libra que no daba, dejando claro que no hizo lo correcto, sino por qué tendría que ofrecerle 10 mil dólares.

Foto: Captura de Pantalla / Twitter Julio César Chávez

Roberto García justificó la decisión de no pelear

El entrenador de Misael Rodríguez, Robert García, aclaró que la decisión de no pelear fue por la seguridad de su pupilo, después de que les avisaron que no podía subir más de 4.5 kilos al siguiente día y que 81 kilos era el límite.

“Llegamos a la arena y “El Chino” se pesó como todos los peleadores. Omar fue el único que no se quería pesar y cuando al fin lo hizo pesó 86.7 kilos”, dijo.

Robert García afirmó que por esta razón no aceptaron la pelea y que digan lo que digan, cuando un equipo toma una decisión así se les hace fácil criticar, pero en este deporte han pasado muchas tragedias por falta de no seguir las reglas.

Es así como la dinastía Chávez ha estado envuelta en una nueva polémica y siempre con Julio César Chávez en defensa de sus hijos, Julio César Junior, Omar y Nicole, que han sido objeto de críticas por sus profesiones y que por lo regular dejan en entredicho las declaraciones en redes sociales del gran campeón mexicano de boxeo.

