¿Se hereda o se liquidan? Esto es lo que pasa con las deudas de un fallecido

Desde hace ya algunos años ha crecido la conciencia en México sobre la adquisición de seguros para afrontar diversos imprevistos que como seres humanos, nos pueden suceder a cualquiera: seguros médicos, seguros de auto, seguros contra accidentes, seguros de vida, etcétera.

Una de las cosas que pocas veces nos cruza por la cabeza es el hecho de qué va a pasar con nuestras deudas el día que faltemos, ¿alguna vez te has preguntado cómo se protegen empresas y bancos en estos casos?, ¿existen leyes en México que traten y regulen este tema?, pues bien, esto es lo que sabemos al respecto.

La muerte de un ser querido es un momento de dolor y conmoción, pero es preciso realizar algunos trámites para evitar problemas más adelante, un ejemplo de esto es la sucesión. Foto: Archivo | El Sol de Parral

¿Qué pasa con las deudas de una persona cuando muere?

No es magia, si una persona muere y tenía deuda, la misma no desaparece. En general, las deudas pendientes se pagan con el patrimonio que deja el deudor al morir. Por lo que, las finanzas del patrimonio son manejadas por el representante personal, albacea o administrador del mismo; esta persona debe encargarse de pagar las deudas pendientes con el dinero del patrimonio, no con su propio dinero.

Una duda común es ¿qué pasa cuando muere el titular de una tarjeta de crédito? La muerte de un ser querido es un momento de dolor y conmoción. Hay algunos trámites que deben realizarse para evitar problemas más adelante. La sucesión, es uno de ellos; sin embargo, no es el único.

Las cuentas bancarias suelen generar varias dudas. Como la herencia contiene los bienes, derechos y obligaciones del fallecido, o “causante”, sus herederos también deberán responder por las deudas del familiar, en el caso de los bancos, estas mismas etidades financieras, mediante un seguro de vida, cubrirán las deudas contraídas con tarjetas de crédito.

En el caso de los bancos, estas mismas etidades financieras, mediante un seguro de vida, cubrirán las deudas contraídas con tarjetas de crédito. Foto: Pixabay

Deudas con cofirmante

Un cofirmante es alguien que asume, junto al prestamista principal, completa responsabilidad sobre el pago del préstamo (a menudo, un cofirmante es un familiar del prestatario) de manera que está obligado a pagar cualquier pago omitido, e incluso la totalidad del préstamo, si el prestatario no lo hace. Si el préstamo tenía cofirmante, éste debe la deuda.

En las cuentas conjuntas de tarjeta de crédito, el titular de la cuenta conjunta es responsable de la deuda. En este punto, hay que precisar que, ser titular de una cuenta conjunta es diferente a ser “usuario autorizado”. Usualmente, un usuario autorizado no es responsable por el monto adeudado.

Si no había ninguna cuenta conjunta, cofirmante, ni ninguna otra excepción, la deuda únicamente se paga con el patrimonio de la persona que ha muerto. Si un acreedor o cobrador te contacta acerca de deudas debidas por alguien que ha muerto, o si tienes preguntas acerca de si eres responsable de dichas deudas, te convendría consultar un abogado.

Un cofirmante asume, junto al prestamista principal la responsabilidad sobre el pago del un préstamo de manera que está obligado a pagar cualquier pago omitido, e incluso la totalidad del préstamo, si el prestatario no lo hace. Foto: Pixabay

¿Hay deudas que se heredan al morir?



Aunque la pérdida de un familiar siempre es dolorosa, es importante revisar las finanzas personales del fallecido, para asegurarse de que no haya dejado deudas que pasen a otras manos.

Sobre las deudas heredadas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en México se establece que ninguna persona tiene la obligación legal de pagar deudas de personas fallecidas, a menos que sea el o la cónyuge o sea la albacea del titular de la cuenta.

La Condusef también deja claro que en el caso de tarjetas de crédito e hipotecas, las deudas quedan condonadas al fallecer la persona, siempre que no se tengan tres meses con falta de pago. Además, detalla que la gran mayoría de créditos y deudas adquiridas por la persona ya fallecida, se liquidan con seguros de vida preexistentes.

¿Y si una persona pide un préstamo y muere?



Regularmente cuando alguien solicita un préstamo personal no piensa en que va a morir pronto y dejará la deuda a sus herederos. Pero conviene saberlo, es información que no está de más.

¿Se heredan las deudas? Por supuesto que sí, cuando fallece el titular de un préstamo personal, sus herederos reciben tanto los bienes como los créditos y préstamos del fallecido, personales o hipotecarios. El Código Civil establece que no es una obligación pero, si se decide heredar, habrá que hacerlo con lo bueno y también con lo malo; es decir, con los bienes, derechos, obligaciones y deudas, por ello es importante saber si el fallecido ha dejado en herencia deudas y cuál es el importe, para así saber si sale rentable la herencia o si es mejor renunciar a ella, es por estarazón que no se debe aceptar una herencia sin conocer antes el estado económico del quien hereda, para ello hay una alternativa que permite recibir la herencia, pero no las deudas, se trata de aceptar la herencia a beneficio de inventario, para ellos se realiza un inventario del patrimonio completo de la persona fallecida, incluyendo las deudas.

Cabe precisar, que para el pago de la deuda dejada por el fallecido solo se podrá afectar los activos de la propia herencia, por lo que el acreedor no podrá embargar o requerir el pago con el patrimonio personal de los herederos. Es decir, las deudas se cubrirán única y exclusivamente con la herencia del fallecido.

