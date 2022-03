Se muda a su oficina como protesta por su bajo salario

Calm Simon es un hombre originario de Seattle que se ha vuelto viral en TikTok después de que decidió mudarse al cubículo de la empresa en donde trabajaba como una forma de protesta ante el bajo salario que recibía y que le impedía costear un departamento o lugar para vivir.

Aunque ya fue despedido de la compañía, su travesía se convirtió en una muy seguida en la red social, como una lección para algunos de las dificultades de vivir en grandes ciudades y de las pocas soluciones que muchas empresas dan a sus empleados.

DE SU CASA A SU OFICINA

Fue el 8 de marzo cuando Calm Simon compartió su primer video en TikTok con su mudanza, en donde muestra como todas sus cosas fueron empacadas en diversas maletas para comenzar a ser acomodadas en su pequeño cubículo de trabajo para que su oficina se convirtiera en su nuevo hogar.

Doble Vía ¡Ya valió! Aplicarán un costo extra por compartir cuenta de Netflix

“Este soy yo, sacando todas mis cosas de múltiples bolsas y desempacándolas. Me mudé de mi departamento a mi cubículo en el trabajo. No me pagan lo suficiente para hacer las dos cosas, así que, en una forma de protesta, solo voy a vivir en mi trabajo. Veremos cuánto puedo mantener esto”, señala Calm dentro de su video en su cuenta @calm.simon.

Su primer video tiene un total de 13 millones de visualizaciones, por lo que una gran cantidad de usuarios se interesaron y no dejaron de preguntar a Simon por nuevas actualizaciones sobre su caso.

@calm.simon Check out my new apt ♬ original sound - Calm Simon

Empezó por describir su espacio, el cubículo es uno normal de oficina, en donde se las ingenió para acomodar sus suplementos alimenticios, su ropa y sus materiales para realizar ropa, al ser su actividad fuera del trabajo con la que se apoyaba al realizar jumpers.

El primer cubículo donde vivió no lo pudo tener por muchos días debido a que en el espacio iban a realizar algunos trabajos de reparación, por lo que se mudó a uno más grande junto a la ventana con vista a la ciudad.

La oficina tenía bastantes beneficios como una cocina con refrigerador, en donde Simon guardó su jamón y piña, los únicos alimentos que come, además de contar con un espacio de regaderas en donde podía bañarse. También, la empresa tiene un servicio de limpieza nocturno, por lo que tuvo un par de encuentros incomodos durante su estancia.

Sobre cómo podía vivir ahí sin que nadie sospechara o lo corriera, Simon comentó que estaba vacío el espacio debido a la pandemia por la Covid-19 y que no existían cámaras de seguridad que dieran a los cubículos, solo a las entradas. Respecto a cómo dormía, lo hacía en el piso debajo de uno de los escritorios, el cual cubría con una manta para evitar la entrada de luz.

La gran parte de los usuarios se sorprendieron con lo bien que resultó su plan, por lo que algunos señalaban que en realidad era el dueño de la empresa. Otros calificaron su aventura como el mejor experimento social de nuestra época.

#getreadywithme ♬ original sound - Calm Simon @calm.simon Drill remixes only in the morning🥱 #homingfromwork

Después de cuatro días de llevar a cabo su plan maestro, la empresa le notificó en un correo electrónico que sabían de sus videos, por lo que tenía que dejar la oficina al usar el espacio de manera inapropiada. Posteriormente, publicó un nuevo video en donde se observa a unos empleados ayudándole a sacar sus cosas.

LA RESPUESTA DE LA EMPRESA Y DE LOS USUARIOS

Después de desalojarlo, la empresa decidió cortar relaciones con Calm, pero su separación no resultó tan sencilla, ya que el hombre explicó que los abogados no sabían si hacer algo al respecto de sus videos. También, decidieron cerrar de manera indefinida la oficina por un supuesto “fallo de seguridad”.





En su caso, tras ser sacado de la oficina, explicó que dejó sus cosas en una bodega y el rentó un Airbnb para vivir. Tras una investigación de los usuarios se identificó que Simon se encuentra en Seattle.

Finalmente, el 15 de marzo, Simon publicó un video con el correo de despedida de la empresa, la cual tiene por nombre Arcadis, que dice ser la compañía líder mundial en traer diseño sustentable, ingeniería y soluciones de consultoría para activos naturales y construidos.

Tras ser despedido, Calm señaló que tenía al menos para vivir sin preocuparse por lo menos dos meses o tres meses, por lo que pidió a sus seguidores no preocuparse por él. “Esto no es un video triste… porque ya no soy un empleado mal pagado, porque ya no me pagan en absoluto… Veremos que pasa en el futuro”.

Ya con los datos de la empresa donde laboraba Calm Simon, una gran cantidad de usuarios fue a las redes sociales de Arcadis en Seattle para dejar malas opiniones sobre ellos, en especial porque el lema de la empresa es “mejorar la calidad de vida”. Incluso en su perfil de Google Maps, en donde el sitio tiene una calificación de 1.2 estrellas con 52 reseñas.

“Mi amigo Calm Simon intentaba ‘mejorar su calidad de vida’ al moverse a su cubículo. Si pagaran a sus empleados lo justo, ellos no tendrían que tomar medidas extremas”, dice la reseña del usuario Whistle a la empresa.

♬ original sound - Calm Simon @calm.simon Reply to @sarahlempa don't cry because it's over, smile because it happened #homingfromwork

Después de las cascadas de reacciones, Calm hizo un nuevo video en TikTok donde pidió a los usuarios detener el odio contra la empresa y dejar de realizar esos comentarios. En especial porque en Google sus fotos ya forman parte del perfil de la empresa.

Esta nota se publicó originalmente en El Sol de Puebla