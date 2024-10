Aguinaldo 2024: ¿Debes pagar impuestos por esta prestación? Esto dice el SAT

El aguinaldo es una prestación que los trabajadores mexicanos esperan cada fin de año. Se trata de un derecho que, por ley, debe ser entregado por los empleadores antes del 20 de diciembre. El mínimo establecido es el equivalente a 15 días de salario, aunque hay empresas que otorgan un monto mayor como parte de sus políticas internas. Este ingreso extra es visto por muchos como una oportunidad para cubrir gastos importantes de la temporada navideña o para hacer frente a deudas acumuladas durante el año.

Durante las festividades decembrinas, el aguinaldo es una herramienta fundamental para quienes planean las compras de regalos, cenas, e incluso viajes. Este monto se convierte en un respiro económico y, en muchas ocasiones, representa una oportunidad para disfrutar de las celebraciones familiares sin preocuparse por el dinero. Sin embargo, saber administrar esta prestación es crucial, especialmente si se quiere evitar problemas financieros en enero.

Una de las principales dudas que surge cuando se recibe el aguinaldo es si está libre de impuestos o no. Aunque muchos ven esta cantidad como una compensación por el esfuerzo de todo un año, la realidad es que, en muchos casos, el aguinaldo está sujeto a retenciones. Entonces, ¿qué dice el SAT al respecto?

Foto: Jarmoluk / Pixabay.com

¿El aguinaldo paga impuestos?

A pesar de ser un beneficio laboral, el aguinaldo no está completamente exento de impuestos. El SAT cobra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) dependiendo del nivel de ingresos del trabajador. Si ya has recibido tu aguinaldo en años anteriores, habrás notado que la cantidad que te depositan no es exactamente la misma que aparece en tu recibo de nómina. Esto se debe a que tu salario neto ya ha sido deducido del ISR, mientras que el aguinaldo se calcula sobre el ingreso bruto.

¿Cuánto se retiene de tu aguinaldo?

El aguinaldo suele entregarse junto con el sueldo, lo que puede generar confusión en cuanto a la retención de impuestos. El ISR se calcula sobre el total recibido ese día, es decir, tu salario más el aguinaldo. Pero, para aclarar cómo se determina la parte exenta del aguinaldo, te dejamos un ejemplo práctico:

Sueldo mensual: $10,000.00

Aguinaldo (15 días): $5,000.00

Parte exenta (equivalente a la UMA): $3,153.70

En este caso, la cantidad del aguinaldo que pagaría ISR es de $1,846.30, la cual, sumada a tu salario, determina el monto final de impuestos que deberás cubrir.

¿Quiénes están exentos de pagar impuestos por el aguinaldo?

Aquellas personas que ganan hasta el equivalente a 30 UMA's (alrededor de $3,300 pesos mensuales), no tendrán que pagar ISR sobre su aguinaldo. Esto se debe a que el cálculo de la parte exenta se basa en las Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que protege a quienes perciben los salarios más bajos.

Con esta información, es importante que revises bien tu recibo de nómina para entender cuánto de tu aguinaldo está libre de impuestos y cómo afectará tus ingresos durante el cierre de año.

Publicada originalmente en El Sol de Parral