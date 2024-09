Senderistas a todo dar: Conoce al grupo de juarenses que van de 'mochilazo' por la Sierra Tarahumara

Si eres de esas personas que disfrutan de la aventura y los largos recorridos al aire libre por la naturaleza, seguro de gustará este texto, en el que te presentamos a este grupo de senderistas juarenses que organizan viajes y aventuras, en los que está invitada cualquier persona de la comunidad que le interese formar parte de estos viajes por las entrañas de la Sierra Tarahumara.

¿Qué es el senderismo?

Se trata de un deporte al aire libre que consiste en caminar por senderos y rutas de la naturaleza, como en áreas rurales o montañosas, así que si no quieres estar de sedentario en un solo lugar, pues el senderismo es tu recurso para escapar, pero ten en cuenta, que este deporte pondrá a prueba tu resistencia física, tu sentido de orientación y tus habilidades de mantenerte en calma y con paciencia, ¿te animas?

Ahora sí, ya que sabes de qué se trata el senderismo, es buen momento para platicarte de los Senderistas a todo dar, grupo juarense que cada sábado tiene un punto de encuentro para emprender el viaje principalmente por la Sierra de Tarahumara, sin embargo, ellos aseguran que no tienen límites, ya que han organizado más viajes en conjunto con más grupo de senderistas en cientos de aventuras inolvidables.

Foto: Facebook @NelyEspinoGuajardo

Este colectivo de senderistas juarenses recientemente cumplió dos años desde que comenzaron sus excursiones, y naturalmente lo celebraron con un viaje más por la Sierra de Tarahumara, invitando a todo aquel que quisiera unírseles, así que si te interesa, para ellos eres bienvenido o bienvenida.

Eso sí, si es la primera vez que harás estos recorridos es importante que comiences con algo ligero, ya que este deporte no es para cualquiera, ya que incluso han habido ocasiones en que los novatos se han perdido en excursiones que no son aptas para ellos, así que: ¡no te confíes!

¿Cuáles son las recomendaciones?

Y aunque Ciudad Juárez cuenta con puntos ideales de senderos, te dejamos algunas recomendaciones para mantenerte sano, seguro y sobre todo para garantizar tu experiencia haciendo senderismo.

Consulta el clima: Como bien sabemos, juaritos puede llegar a ser bipolar en cuando al clima se trata, ya que si en algún momento del día está lloviendo, no debes descartar un poco de lluvia para más tarde, así que entre más informado sobre el clima estés será mejor para ti.

Como bien sabemos, juaritos puede llegar a ser bipolar en cuando al clima se trata, ya que si en algún momento del día está lloviendo, no debes descartar un poco de lluvia para más tarde, así que entre más informado sobre el clima estés será mejor para ti. Hidrátate: Siempre es importante cargar agua porque jamás sabes en qué momento podrás necesitarla para hidratarte o para cualquier otra situación que se presente, por lo que Senderistas a todo dar recomienda que lleves como mínimo 2 litros de agua, pero no te pases, ya que llevar en exceso te impedirá estar cómodo debido al peso extra.

Siempre es importante cargar agua porque jamás sabes en qué momento podrás necesitarla para hidratarte o para cualquier otra situación que se presente, por lo que Senderistas a todo dar recomienda que lleves como mínimo 2 litros de agua, pero no te pases, ya que llevar en exceso te impedirá estar cómodo debido al peso extra. Protección solar: El sol desértico puede ser tan intenso que incluso llega a ser peligroso y atentar contra tu salud, así que no hagas el valiente y lleva suficiente bloqueador solar, sombrero y lentes para sol.

El sol desértico puede ser tan intenso que incluso llega a ser peligroso y atentar contra tu salud, así que no hagas el valiente y lleva suficiente bloqueador solar, sombrero y lentes para sol. Mapa y brújula: No te fíes únicamente de los señalamientos, ya que incluso, puede que no haya ninguno, así que lleva un mapa y una brújula o asegúrate de que algún familiar o conocido sepa en dónde te encuentras por medio del GPS.

Foto: Facebook @NelyEspinoGuajardo

Finalmente, no dejes de llevar tus snacks para mantenerte con energía durante el recorrido y no estaría demás que llevaras un botiquín por emergencias, además de eso, es fundamental que respetes la naturaleza, así que no tires basura y no hagas ruidos muy fuertes. Tampoco te hagas el valiente y te desvíes del camino, fuera de eso, ¡disfruta del recorrido!

