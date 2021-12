Sergio Ramos, el chihuahuense que es campeón mundial en Clash Royale

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SergioRamos (@sergioramoscr)

Sergio Ramos de 20 años, ha abierto una puerta en los deportes electrónicos que se había mantenido cerrada para los mexicanos, sin embargo, logró lo que ninguno había hecho en un ciberdeporte.

Con tan solo 16 años, fue el primer mexicano y el primero en ganar la competencia contra los mejores jugadores de todo el mundo en el Clash Royale.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

¿Pero qué es el Clash Royale?

Te contamos lo que en entrevista a El Heraldo de Chihuahua el joven Sergio Ramos nos dijo sobre su experiencia en traer la corona a México y poner en alto a Chihuahua, tarea que no le fue nada fácil.

Foto: Cortesía | esports.as.com

Clash Royale también conocido con la abreviatura de CR, salió por primera vez en el año 2016 como un videojuego de estrategia en línea para celulares, creado por la compañía finlandesa Supercell en la que se juega en línea y en tiempo real.

De acuerdo a Sergio Ramos es un juego en el que compites uno a uno por medio del celular, también existe el formato de clan (en equipos) por lo regular de cuatro personas, en el que lo integran desde un entrenador, analistas y hasta psicólogos, el juego se compara al ajedrez, en el que luchas por tirar las torres del contrincante, bajo tiempo y dentro de un tablero.

El éxito de Sergio Ramos comenzó en el 2016 cuando solo tenía 16 años, todo comenzó cuando empezó a sobresalir, en el juego Clash of Clans, un tiempo después la misma compañía lanzó Clash Royale, y fue ahí cuando el amor por el juego lo atrapó.

Ramos, al sobresalir por su talento comenzó a formar parte de clanes (grupo de jugadores que interactúan juntos o entre ellos, sea compartiendo un lugar físico o en línea) venezolanos para después ser parte de Nova Sports, uno de los clanes más populares en México a luego pasar a jugar con el equipo alemán SK Gaming.

El inicio del gamer chihuahuense fue a partir de su clasificación en la competencia a nivel Latinoamérica en el que enfrentó a brasileños, mexicanos, colombianos, argentinos, venezolanos y de todas las nacionalidades, derrotándolos y logrando el segundo lugar como subcampeón para clasificar a los mundiales.

#clashroyaleworldfinals ¡Vamos con todo Sergio! 🇱🇷👑🇲🇽 pic.twitter.com/rqeyQKKrW9 — JPToledo (@MexaCore) December 3, 2017

Al llegar al mundial compitió y venció a alemanes, coreanos, japonenses, canadienses, israelitas norteamericanos y asiáticos; batallas que no fueron fáciles, sin embargo el chihuahuense siempre se caracterizó por ser dedicado, defensivo y de contratacar a su rival; su batalla final contra el Taiwanes MusicMaster que representaba a EU y al cual derrotó, hizo al mexicano hacerse acreedor de la primera Crown Championship.

Al ser cuestionado sobre ¿Qué se siente ser campeón global en un ciberdeporte? menciono:

"Hay veces que lo pienso y digo, wow que increíble, no sé realmente te que cuanta probabilidad hay o porcentaje de ganar y realmente es un orgullo, entre más voy creciendo más aprecio todo el trabajo que he lograd."





The winning moment where @Sergioramos0139🇲🇽 completed his 3 - 1 victory against @MusicMaster_123🇺🇸 in the #clashroyaleworldfinals Final Match! ⚔️👑 pic.twitter.com/hl8gfCMKRR — Clash Royale (@ClashRoyale) December 3, 2017

En diciembre de 2017 se proclamó como el mejor jugador de Clash Royale del mundo y pese a que ha pasado tiempo Sergio Ramos tiene un título que nadie le quitará y seguirá teniendo; ya que se llevó el primer torneo mundial del juego, siendo el primer rey.

El gamer Sergio Ramos dijo sentirse orgulloso y que aún hoy esta experiencia lo ha hecho a seguir esforzándose en lo que más le gusta, que son los juegos en línea.

Valió cada segundo, cada bendito segundo desde las 4 AM. Gracias @Sergioramos0139 🥇y @adrianpiedracr 😎por poner en alto el nombre de México como jugadores en @ClashRoyale, y sobre todo Sergio por coronarte CAMPEÓN de #ClashRoyaleWorldFinals 🏆



¡SON UN ORGULLO PARA MI! 💪🏼🇲🇽 pic.twitter.com/FdakZAAjtL — 𝓙𝓸𝓮𝓵 𝓒. 🇲🇽 (@JoelCarabantes) December 3, 2017

Actualmente el joven sigue con su preparación, trabajando como creador de contenido para @esportschivas y formando parte del equipo de juego @SKGaming.

En su carrera ha viajando a lugares como China, Alemania, España, Hong Kong y hasta hace poco los Ángeles en EU, tras haberse convertido en el primer campeón mundial en el Clash Royale le ha abierto las puertas, ya que ha colaborado para marcas como Trident, Snickers, y hasta la cerveza Corona, así como también ha creado su comunidad en redes sociales.

Sus cuentas en redes han ido en aumento contando con 150 k de seguidores en Youtube, Twitter 132,098, Instagram 51 mil y en TikTok con 26.3k de followers.