¡No es Europa, es Chihuahua! Así lucen los sitios más icónicos del centro de la ciudad en la 'hora dorada' (VIDEO)

Sin lugar a dudas todo Chihuahua tiene lugares bellísimos para visitar, y aunque la mayoría del turismo se enfoca en lugares de la Sierra Tarahumara, lo cierto es que también hay otros sitios que tienen mucho que ofrecer, como la capital del estado, y así lo demuestran en un video que se ha hecho viral en TikTok.

Este clip de poco menos de 30 segundos, refleja los lugares más emblemáticos, bellos e instagrameables del centro de Chihuahua capital, por lo que si quieres ponerte nostálgico o simplemente admirar estos paisajes artificiales, acá te lo dejamos y te contamos un poco más sobre él.

¡Qué bonito es Chihuahua! Viralizan en TikTok video de los sitios más icónicos del centro

La cuenta de TikTok "Es probete no hartete" (@probete.cuu), que se dedica a subir contenido de lugares para comer, beber, turistear, y hacer actividades para pasar el rato, subió un video titulado “Qué bonito es Chihuahua”, el cual está acompañado por la canción de la “La Distancia” de Manuel Medrano.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Los clips que aparecen en el video fueron grabados a las 6 de la tarde, que es conocida como “la hora dorada”, por lo que las imágenes tienen un tono sepia que hace parecer como si fuera un video antiguo, pero no lo es. En éste, se puede percibir perfectamente lo lindo que es el centro de Chihuahua capital.

Inicialmente aparece un texto que dice “6:00 PM Chihuahua”, mientras de fondo aparece aparece la Plaza del Ángel, que es uno de los sitios más emblemáticos de la capital del estado, pues frecuentemente en este punto se realizan diversas actividades culturales, conciertos, tianguis, expos, entre muchas cosas más.

Posteriormente, la cámara se enfoca en el edificio de Héroes de la Reforma, mientras se ve pasar por enfrente a una familia rarámuri. Luego se muestra el domo que colocaron recientemente en la Plaza de la Grandeza, así como la estructura del Museo Casa Chihuahua y la gente que va caminando por las calles del centro de la ciudad.

De igual forma, se observa la Catedral Metropolitana desde distintos puntos, como la cúpula, las torres y la hermosa puerta principal, que no le pide nada a ninguna otra del país. Asimismo, se ve pasar por enfrente en tren turístico que pasa por toda la Plaza de Armas, y el kiosko que se encuentra en la misma zona, el cual, como dato curioso, fue construido hace más de 100 años en Francia.

Desde el punto anterior también se alcanza a apreciar el Palacio Municipal, un organillero (que por cierto se ven muy poco en la calles del centro), así como tiendas de ropa, alimentos, zapaterías, y otro tipo de productos que se comercian en la calle Libertad y en la Guadalupe Victoria. Asimismo, se observan algunos edificios gubernamentales que tienen fachadas muy hermosas.

Los paisajes del centro de Chihuahua capital cautivaron a los usuarios de TikTok

Este hermoso video ha causado sensación en redes, entre quienes ya viven en Chihuahua capital, y quienes desean visitar esta ciudad, lo que lo ha llevado a alcanzar actualmente más de 100 mil visualizaciones, casi 13 mil reacciones, alrededor de mil guardados y decenas de comentarios de personas que destacan lo bello del centro.

Foto: Captura de pantalla / TikTok @probete.cuu

Entre los comentarios resaltan algunos como: “Esta publicidad es de calidad!!! Felicidades!!! Pd. El organillero le da un toque nostálgico antiguo que hace años no se ve en Chihuahua”, “Tan bello Chihuahua, hace 30 años vine de visita y me enamoré; hoy tengo viviendo aquí 8 años, y aquí me quiero quedar”.

Asimismo hay otros como: “Algún día viviré allí”, “Aww Chihuahua es un rancho hermoso, arriba Chihuahua”, “Cómo extraño Chihuahua”, “Qué hermosa nuestra capital”, “Yo soy de Juárez, pero me encanta Chihuahua; quisiera vivir ahí, está hermosa y muy limpia”, entre muchos otros más.