¿Sin tiempo de cocinar? Esta es la sopa instantánea que recomienda Profeco

Llegas corriendo de la escuela o del trabajo, tu mente imagina una deliciosa comida, abres el refrigerador y ¡oh decepción! no hay nada, olvidaste que no habías tenido tiempo de cocinar algo, pero calma, no todo es color negro, abres tu despensa y ¡ahí está tu salvadora! una riquísima sopa instantánea… No importa si es poco saludable y que siempre haya sido motivo de debate el impacto que tiene consumir una sopa de estas, tu estómago la pide a gritos.

-¿Será que la podrás comer sin algún remordimiento?

Las sopas instantáneas son uno de los productos más comunes en las tiendas de autoservicios y “tienditas”, gracias a que su preparación toma poco tiempo y son, en general, efectivas para mitigar el hambre, aparte de ser uno de los productos comestibles super económicos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

¿Quieres un tip? Hay una sopa instantánea en 'vasito' que sí es saludable, tiene aval de Profeco y sabor a pollito, ¿Cómo vez?

Foto: Archivo / OEM

Para que elijas una de las mejores opciones en cuanto a sopas instantáneas hay en el mercado, Profeco señala que la sopa que tiene sabor a pollo y viene en “un vasito”, pasó todas sus pruebas y es una de las que menos sodio tiene.

Para determinar qué marcas de sopa no son tan buenas para la salud, la Procuraduría Federal del Consumidor estudió 33 marcas, de las que analizó su sabor, qué aportan (como proteína, grasas, agua, etc.), azúcares y potenciadores de sabor.

Foto: Pixabay

Según lo publicado en la Revista del Consumidor donde se puede determinar qué tan saludables son, -pues algunas no pasaron la prueba-, además de que no cumplen con normas o contienen ingredientes nocivos para el organismo como el Glutamato monosódico. Este es uno de los potenciadores que pueden provocarte reacciones como dolor de cabeza, sudoración, falta de sensibilidad, entre muchas otras.

-¿Entonces cuál es la que tiene el aval de Profeco y es saludable?

Una de las que sí obtuvo la “palomita” de la Profeco, e incluso se le reconoció que es mejor que otras por un ingrediente en particular, es la Knorr Pollo.

Foto: Archivo / OEM

-¿Qué contiene la sopa instantánea de Knorr?

De acuerdo a lo que la Procuraduría encontró, este es el contenido de la sopa instantánea de Knorr:

Proteína: 2.01 g

Grasa: 3.41 g

Carbohidratos: 14.12 g

Contenido energético: 95 kcal.

Asimismo, la Profeco destacó que es la que tiene menos sodio por cada 100 gramos de las que son sopas en “vasito” o tazón.

Considera que esta no es la única opción que tiene Knorr, sino que hay más sabores y la mayoría cuenta con una cantidad de sodio menor al promedio de las estudiadas por la Procuraduría.

Otro punto a favor es que el vaso no es de unicel, un ingrediente que no se recomienda utilizar debido a que no es biodegradable y, al ser calentado en el microondas, libera toxinas que se combinan con alimentos y son nocivas para la salud.

Foto: Archivo / OEM

-¿Cuánto cuesta esta sopa?

No te preocupes por el precio, esta sopa también es tu opción ideal, pues se encuentra dentro del promedio de las más baratas. Según la Profeco, cuesta 15 pesos en promedio en su presentación de 64 gramos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Así es que.. ¡tranquilos!, comer una sopa instantánea en 'vasito' no siempre será perjudicial para la salud, sólo tienes que elegir alguna que sea más saludable que el resto -como ésta de Knorr-. para mejorarla puedes añadir alguna de las recetas que le aporten nutrientes.