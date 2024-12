Si ganas más del salario mínimo, ¿te subirá el sueldo el próximo año? Esto dice la Ley

El aumento al salario mínimo de un 12% aprobado el pasado 3 de diciembre y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero del 2025 en todo el país, no aplica para los empleados que ya ganan más del salario mínimo, por lo que el incremento para ellos no es obligatorio por ley, no obstante, y de acuerdo con la Conasami, las 61 profesiones, oficios y trabajos especiales también se benefician del aumento.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

El incremento del 12% se dio en un consenso unánime por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), conformada por los sectores obrero, patronal y el gobierno, el cual se estima beneficiará a 8.5 millones de trabajadores en todo el país.

¿Cuál será el nuevo salario mínimo general a partir del 1 de enero?

A partir del 1 de enero de 2025 y con el aumento anunciado, el salario mínimo general pasará de 248.93 a 278.80 pesos diarios, lo que significa un incremento de 29.87 pesos, para un monto mensual de 8 mil 364 pesos en total, casi mil pesos más al mes de lo que se gana actualmente con el ingreso mínimo, es decir, 7 mil 467 pesos al mes.

Finanzas Anuncia Claudia Sheinbaum incremento del 12% al salario mínimo en 2025

Hay que considerar que el salario mínimo para la zona de la Frontera Norte también se incrementará y pasará de 374.89 a 419.88 pesos diarios, por lo que el monto total mensual será de 12 mil 596 pesos.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

¿Por qué el aumento de salario mínimo no es para todos?

El aumento del salario mínimo por ley no es para todos y únicamente aplica para aquellos trabajadores que ganan el salario mínimo oficial o por debajo de este y no para aquellos que ya ganan más del salario mínimo, a excepción con las 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, que también se beneficiará de igual manera con el 12% del aumento en el salario mínimo.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) no para todos los empleados aplicará el aumento, pero si permite que de cierta manera se pueda llegar a negociaciones laborales para obtener algún tipo de incremento.

La LFT en su artículo 90 define el salario mínimo como la cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia, el cual es revisado y ajustado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), pero no estipula que este incremento deba aplicarse automáticamente a quienes perciben sueldos superiores al mínimo.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

El artículo 87 establece que el salario puede ser negociado entre el empleador y empleado, siempre que no sea inferior al salario mínimo y esto permite a los trabajadores pactar aumentos, pero no asegura que los ajustes al salario mínimo impacten de forma directa a otros niveles salariales.

Por su parte, el artículo 153-A detalla que los incrementos salariales pueden ser el resultado de negociaciones entre las partes o de contratos colectivos de trabajo, lo que supone que los empleadores no están obligados a aumentar los sueldos por encima del mínimo, salvo que exista un acuerdo que lo establezca.

Todo esto se desprende del artículo 123 constitucional, que regula los derechos laborales en México siempre con la idea de que el salario debe ser suficiente para garantizar una vida digna. Sin embargo, no se obliga a ajustar los salarios por encima del mínimo.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

En salarios mínimos profesionales, oficios y trabajos especiales, sí aplica el aumento

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) informó que el incremento del 12% también se aplicará en las 61 ocupaciones que tienen un salario mínimo profesional, por lo que también se beneficiarán del aumento acordado.

Lo anterior porque estas 61 ocupaciones tienen un salario mínimo calificado como profesional y entre ellas se encuentran albañilería; empleados de mostrador de boticas, farmacias y droguerías; operador de Buldozer y/o traxcavo; cajero(a) de máquina registradora; cantinero(a) preparador de bebidas; carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles; cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos; oficial en la fabricación y reparación de colchones.

Además, colocador(a) de mosaicos y azulejos; construcción de edificios y casas habitación; yesero(a); cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado; costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio; chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos; chofer de camión de carga en general; chofer de camioneta de carga en general; chofer operador(a) de vehículos con grúa; operador(a) de draga; ebanista en fabricación y reparación de muebles.

Electricista en la reparación de automóviles y camiones eléctricos; electricista en la reparación de automóviles y camiones; electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio; empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio; encargado(a) de bodega y/o almacén; dependiente(a) de ferreterías y tlapalerías; fogonero(a) de calderas de vapor; gasolinero(a); herrería; hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones; jornalero(a) agrícola.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor; manejador(a) en granja avícola; maquinaria agrícola; máquinas para madera en general; mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones; montador(a) en talleres y fábricas de calzado; peluquero(a) y cultor(a) de belleza; pintor(a) de automóviles y camiones; pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general; planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares; plomero(a) en instalaciones sanitarias; radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos; recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje; refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador; reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar.

También, reportero(a) en prensa diaria impresa; reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa; repostero(a) o pastelero(a); sastrería en trabajo a domicilio; secretario(a) auxiliar; soldador(a) con soplete o con arco eléctrico; tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador; tapicero(a) de vestiduras de automóviles; tapicero(a) en reparación de muebles; trabajador(a) del hogar; trabajador(a) social, técnico(a); vaquero(a) ordeñador a máquina; velador(a); vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico y zapatero(a) en talleres de reparación de calzado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Todos los empleados que desempeñen alguna de estas profesiones, a partir del 1 de enero, aún y cuando ganen un poco más del salario mínimo, también se beneficiarán con el 12% de aumento otorgado por la Conasami.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

Nota publicada originalmente en: El Sol de Parral