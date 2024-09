¿Son o no son de Chihuahua? Tacos dorados estilo Ojinaga generan polémica en TikTok

México es un país diverso, desde su cultura, su tierra y, por supuesto, su cocina, que refleja la identidad de sus habitantes, la cual varía por estado e incluso por municipio. ¿Es este el caso de los llamados tacos dorados estilo Ojinaga?

Una mujer, toda una influencer originaria de la frontera este de Chihuahua con Estados Unidos, ha mostrado en TikTok la forma en la que cocina este platillo, y aunque al principio pareció un poco extraño, terminó causando furor en la plataforma.

Estefanía Valenzuela es una hermosa madre de familia que comparte en esta red social un poco de su vida, desde su bebé y su maternidad hasta sus deliciosos platillos.

Aunque no ha sido solo una de sus recetas la que se ha hecho viral en la plataforma, esta en particular ha causado comentarios contradictorios. Muchos, al ver la manera en la que cocinaba esos tacos dorados, afirman que no son típicos del estado de Chihuahua, sino que son propios de la región de Ojinaga.

Por esto, Estefanía realizó un video para explicar la forma en la que ella los prepara y cómo los complementa. La joven detalló que pensaba que la forma en que se hacen estos tacos era general y no sabía que era algo peculiar, ya que los cocina como su familia siempre lo ha hecho.

La receta consiste en colocar un poco de carne molida cruda en la tortilla, en una capa no muy gruesa, para después doblarla y freírla hasta que la carne esté cocida. Este fue el “problema”, pues le decían: “¿cómo iba a poner algo sin cocinar en la tortilla?”.

Sin embargo, como comprobó en su video, la carne parece quedar perfectamente cocida, junto con el punto crujiente de la tortilla. Ella acompaña estos tacos con un poco de lechuga, tomate, aguacate, limón y una salsa.

Además, junto con los taquitos, hace sopita de conchitas. Aunque en los comentarios muchas personas de Chihuahua mencionan que no habían visto esta preparación, otros afirman que sí es común.

Por su parte, Estefanía menciona que a ella también le daba pendiente poner la carne cruda, pero que con el tiempo le fue agarrando confianza y que estos tacos son más económicos que los de papa, pues la carne molida rinde más y se usa menos aceite.

Su video cuenta con más de un millón de visualizaciones, más de 38 mil likes y casi 5 mil comentarios. Este no es su único video viral, pues cuenta con más de 70 mil seguidores y su receta de salchipapas ya había sido un éxito.