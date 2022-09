¡Tamales muy perros! Conoce la preparación de este alimento para lomitos

León, Gto. (OEM-INFORMEX).- En la actualidad las mascotas son parte del núcleo familiar de los hogares donde viven. Un integrante más de la familia, que celebran y festejan y esta noche mexicana no se pueden quedar fuera del menú mexicano.

De Pelos, pastelería para perros y gatos, ofrece para esta noche mexicana tamales oaxaqueños para canes y “michis”, hechos con harina de avena, carne de res, de pollo o atún, según sea el caso.

En entrevista para Organización Editorial Mexicana, Mario Ledesma Abundis, platicó como del amor a su can decidió emprender con un negocio de pastelería y snacks para animales.

“Todo surge de Bigotona, perrita, que adopté hace 10 años y ya está viejita; tiene reumas, se le cayeron sus colmillos y no podía comer sus croquetas, así que, buscando opciones para alimentarla, encontré un curso que ofreció una especialista en nutrición animal y ahí surgieron las recetas. Después, algunos amigos que sabían de lo que estábamos haciendo con Bigotona nos pidieron también para sus mascotas y de ahí salió la idea de convertirlo en negocio.

Repostería muy perruna

“Hay perritos que no comen pollo, o no comen res, para los gatitos lo que más nos piden es atún. Tenemos un cliente pug que no come carne y le preparamos pasteles de futas, porque también tenemos esa opción”, comentó el cocinero.

En su preparación no usan sal, ni azúcar, tampoco conservadores porque es algo que a las mascotas no les hace bien; utilizan verduras como zanahoria, chícharos, betabel y espinacas. Manejan además de pasteles: galletas, gelatinas, donas, muffins, pizzas, paletas de hielo, mousse, tamales y en navidad hacen cenas especiales para mascotas.





Mario Ledesma Abundis, platicó como del amor a su can decidió emprender con un negocio de pastelería y snacks para animales / Foto: Cortesía | De Pelo

¡Tamalitos muy perros!

Para este 15 de septiembre ofrecen tamales oaxaqueños para tus mascotas así como lees.

“Esta idea nació porque en fechas especiales buscó presentar un producto que se adapte: 14 de febrero, 30 de abril, navidad, Halloween y en este caso, pues el 15 de septiembre, es una ocasión en la que las familias se reúnen y tanto perros como gatos también pueden ser parte de esa celebración con nuestros tamales”.

De la receta original, la adaptó para que sean tamales tradicionales y además oaxaqueños; primero los preparó en hojas de maíz y este año serán en hoja de plátano.

Preparación

Los prepara con harina de arroz, carne de pollo, de res y verduras. Se prepara la masa y se rellenan; cuando son con hojas plátano es un poco más complicado ya que cada hoja se tiene que asar primero, así que es un proceso más elaborado que el de hoja de maíz.

¿Qué sientes de cocinar para unos seres vivos tan maravillosos como los perros y gatos?

“¡Es increíble! Creo que nunca pensamos que este trabajo fuera a darnos tantas satisfacciones, es padrísimo ver las fotos de nuestros clientes de cuatro patitas sonriendo y disfrutando de nuestros productos; nos da muchísima ternura y a nosotros todos nos parecen preciosos”, finalizó.

Tamales

Pollo

Res

Verdura

