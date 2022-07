¿Te acuerdas de Malcolm el de en medio?, te decimos que pasó con el actor que lo interpretó

En algún momento seguramente viste la serie televisiva de “Malcolm in the Middle” o “Malcom el de en medio”, pero sabes qué paso con el actor Frankie Muniz, quien interpretó al protagonista de esta producción que tuvo siete temporadas de comedia épica.

La serie sigue a una familia de seis integrantes, que después creció a siete, donde Malcom es un chico que se caracteriza por un coeficiente intelectual del nivel de un genio, y que además, disfruta de ser inteligente, pero no le gusta tomar sus clases con niños de su misma cualidad mental.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON EL ACTOR DE MALCOLM EL DE EN MEDIO?

Francisco James Muniz nació el 5 de diciembre de 1985, además de ser actor es piloto de carreras, en el año 2003 fue uno de los adolescentes más rentables de Hollywood, para el 2000 protagonizó la serie de Malcolm el de en medio.

Te puede interesar: Don Armando y Betty se reencuentran 17 años después, esta es la razón

Muniz empezó a salir con Paige Price en 2016, y anunció su compromiso el 18 de noviembre de 2018. Se fugaron en octubre de 2019 y se casaron 21 de febrero de 2020. Su hijo se llama Mauz Mosley Muniz, quien nació el 22 de marzo de 2021.

Francisco James Muniz nació el 5 de diciembre de 1985, además de ser actor es piloto de carreras/Foto: Instagram | @frankiemuniz4

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Virales La Reina del Pacífico regresa, ahora es influencer en TikTok: VIDEO

¿ES CIERTO QUE EL ACTOR QUE HACÍA A MALCOLM EL DE EN MEDIO PERDIÓ LA MEMORIA?

El actor no ha perdido la memoria, él ha aclarado que ha padecido varias conmociones cerebrales por los deportes que ha practicado, lo aclara en el podcast Wild Ride! with Steve-O, "esta es la primera vez que realmente he podido aclararlo (el rumor). Si buscas mi nombre, todo lo que dice es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares”.

Leer también: ¿Cuál es el verdadero nombre de El Chavo del 8?, la triste historia detrás del barril

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Frankie Muniz (@frankiemuniz4)

“Lo he pensado mucho durante años de, ya sabes, ¿por qué tengo mala memoria? Lo único lógico que puedo decir es que sí, he tenido nueve conmociones cerebrales y creo que el hecho de que hice tantas cosas en ese periodo de tiempo hace que no pueda recordarlo todo", agregó.

Sobre su participación en “Malcolm el de en medio” Frankie Muniz dijo, "la verdad es que no recuerdo mucho. Casi se siente como si no fuera yo. Me pone un poco triste. He conseguido hacer todo lo que realmente quería hacer. Pero la verdad es que realmente no recuerdo mucho de eso".

Publicada originalmente en El Sol de Tampico