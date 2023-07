¿Te encantan las motocicletas? Conoce el programa del Unión Biker Fest 2023

¿Eres amante de las motocicletas? Participa en la XII Edición del Unión Biker Fest que se realizará del 28 al 30 de julio en el Foro del Parque El Palomar, habrá muchas sorpresas tanto para los participantes como para los asistentes y lo mejor es que la entrada será gratuita.

Se espera que para la edición de este 2023 haya un flujo de alrededor de 10 o 12 mil personas, divididos en 4 mil motociclistas tanto del estado como de México y otras partes del mundo, y entre 6 y 8 mil asistentes al evento que podrán disfrutar de las presentaciones de varias bandas de rock.

Si quieres asistir a este evento y no vives en la ciudad, te tenemos buenas noticias, pues por medio de la página oficial de la Unión de Motociclistas de Chihuahua dieron a conocer que durante los días del Unión Biker Fest las casetas de regreso no se cobrarán a motociclistas.

¿Cuál es el programa del Unión Biker Fest 2023?

Las actividades del Unión Biker Fest 2023 arrancarán el viernes 28 de julio con los conciertos de bandas locales como Innuedo, Legati, Alladiah y el programa de ese día cerrará con un tributo a Iron Maiden que estará a cargo de la banda Up The Irons.

El sábado 29 de julio los motociclistas que participarán en el evento, realizarán una rodada turística, para que quienes no son del estado o de la ciudad, conozcan un poco más sobre nuestro bello estado, mientras esto sucede, tocarán las bandas After Collision, The Hard and Heavy Experience, Gold Digger y Santa Rosa Club.

Para cerrar con broche de oro, el mismo 29 de julio, se presentará la “Ronda Machetera” que viene desde Monterrey en el estado de Nuevo León y está integrada por Pato Machete (exmiembro de Control Machete) y la Ronda Bogotá ( de la agrupación de Celso Piña). Este último es uno de los conciertos más esperados pues los músicos tienen un estilo único que seguro pondrá a bailar a todos los asistentes.

Durante ese sábado, las actividades en El Palomar para los asistentes al evento iniciarán alrededor de las 2 de la tarde y podrás participar en los concursos diseñados por parte de los patrocinadores, en los que podrás ganar una motocicleta Harley Davidson Roadglide CVO 2013 motor de 1800cc.

Si estás en el evento y te da hambre o quieres comprar alguna cosa para tenerla como recuerdo, en el lugar habrá stands donde venderán alimentos, bebidas y snack, además de artículos para motocicletas y exhibición de las mismas.

Para cerrar las actividades del Unión Biker Fest 2023, el domingo 30 de julio se presentará Marvolo en concierto y se entregarán apoyos a tres causas sociales, todas en beneficio de niños o menores de edad.

¿Cuáles son las causas que apoya el Unión Biker Fest 2023?

Dentro del evento se estarán realizando actividades de boteo para apoyar a tres nobles causas:

La primera es para Alison , una joven que necesita una operación de corazón, por lo que busca recaudar fondos

, una joven que necesita una La segunda es para María , una bebita de apenas 9 meses que necesita apoyo para cubrir gastos de traslados y hospedajes de ella y sus padres, que se generaron por una reciente operación y extirpación de uno de sus ojos a causa de un tumor

, una de ella y sus padres, que se generaron por una reciente operación y extirpación de uno de sus ojos a causa de un tumor La tercera es para el “Comedor Pancitas Llenas”, donde podrás ayudar a pequeños de escasos recursos con alimentos que les proporciona este lugar.

