Temblores en Chihuahua: Cuántos ha habido en el año

Muchos consideran que septiembre es el mes de los temblores para México, en especial para la parte centro y sur del país, pues es donde tiembla con mayor frecuencia, y los sismos son de mayor magnitud, además ha sido durante el 19 de septiembre que se han registrado tres temblores fuertes en esta zona en 1985, en el 2017 y es este 2022.

A pesar de ello, en el norte del país también ha habido temblores, que aunque han sido de menor impacto, también son relevantes, pues el estado no es un lugar con gran actividad sísmica, por lo que cuando un temblor ocurre, la población se pone en alerta.

¿Cuántas veces ha temblado en Chihuahua en lo que va del 2022?

Según el Servicio Sismológico Nacional, durante lo que va del 2022 se han registrado 17 sismos en diferentes municipios del estado, la mayoría de ellos se han generado al suroeste del estado.

El primer temblor del año fue el 29 de enero del 2022 a las 4:47 am , este temblor fue de 4 en la escala Richter y ocurrió al suroeste del estado.

El segundo sismo registrado en el 2022, fue el 26 de marzo, a las 12:27 am, el temblor fue de 3.7 en la escala Richter y ocurrió al noroeste del estado.

El primer temblor del año fue el 29 de enero del 2022/Foto: Cortesía | CEPC

El tercero ocurrió el 18 de abril del 2022 a las 9:39 pm y de igual forma, fue de magnitud 3.7 en la escala Richter, y se sintió en especial en el suroeste del estado.

El cuarto sismo se generó el 1 de mayo a las 10: 43 am y fue de 4 en la escala de Richter, este afectó a los municipios del noreste del estado.

¿Cuál ha sido el mes con mayor actividad sísmica en Chihuahua durante el 2022?

Los sismos en julio empezaron el día 12 cuando se presentó el quinto temblor que fue de 4.6 en la escala Richter y se generó al suroeste del estado.

El mes de julio fue el mes con mayor actividad sísmica en el estado, pues se registraron en total 9 temblores en diferentes fechas y con distintas escalas, siendo uno de 4.6 el más fuerte.

El sexto temblor fue el 13 de julio del 2022 a las 11:24 pm y tuvo una magnitud de 3.9 y se sintió al suroeste del estado.

El séptimo temblor ocurrió el 18 de julio del mismo año a las 7:42 am, la magnitud fue de apenas 3.8 en la escala de Richter y ocurrió al suroeste del estado.

Julio fue el mes donde más sismos se registraron en Chihuahua/Foto: Pixabay

El octavo temblor fue el 25 de julio a las 10:57 pm y fue de 4.2 en la escala Richter, este se sintió al suroeste del estado.

Los tres siguientes sismos (el noveno, décimo y onceavo) ocurrieron el mismo día. El 27 de julio del 2022 se registraron tres sismos diferentes a lo largo del día, el primero a la 1:59 am que fue de 3.9 en la escala de Richter seguido por una réplica más a las 2:01 am (magnitud 3.8) y hubo una réplica más a las 2:49 am (magnitud 3.9).

Los sismos número 12 y 13 ocurrieron el 31 de julio del 2022, el primero inició a las 12:46 pm (magnitud 4.1) y posteriormente hubo una réplica de 3.9 en la escala de Richter a la 1:02 pm.

El sismo número 14 del año 2022, ocurrió el 16 de agosto a las 11:38 am y fue de magnitud 4 en la escala de Richter; este temblor pudo sentirse en municipios del sur del estado

El temblor 15, aconteció el 25 de agosto a las 12:19 pm y fue de 4.3 en la escala de Richter (uno de los temblores más fuertes registrados durante el último año).

Los últimos dos temblores ocurrieron durante el mes de septiembre en diferentes días, el primero fue el 7 de septiembre del 2022 a las 6:28 am (magnitud 3.7) y posteriormente, el 10 de septiembre, hubo uno más de magnitud 3.8.

Los últimos dos temblores ocurrieron durante el mes de septiembre en diferentes días/Foto: Cuartoscuro

¿Por qué no se sienten los temblores tan fuertes en Chihuahua?

Pese a que en el estado de Chihuahua han ocurrido diversos temblores a lo largo de los años, lo cierto es que son de baja magnitud, por lo que no se sienten tan fuerte como en otros lugares del país.

Acá te explicamos un poco más de cómo funcionan las escalas para poder medir un sismo y el impacto que tiene o tendrá en la región que ocurrió

La escala de Richter llega hasta los 12 grados, donde un sismo de estas características tendría la misma potencia que 1 billón de toneladas de trinitrotolueno con la fuerza suficiente para fracturar la Tierra por el núcleo..

La escala de Richter llega hasta los 12 grados/Foto: Archivo | OEM

Clasificación de la escala Richter y su impacto en la superficie: