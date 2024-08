¡No los mates! Temporada de vinagrones, lo que debes saber de este inofensivo insecto

Con la llegada de la temporada de lluvias en el norte del país abundan toda clase de especies de insectos y también de la familia de los arácnidos. Tal es el caso de los “vinagrones”, conocidos como “vinagrillos” o “escorpiones”; se distribuyen en las regiones tropicales y subtropicales, suelen vivir debajo de las rocas y de los troncos.

Su aspecto un tanto “tenebroso” provoca temor entre las personas, pues llegan a medir hasta 15 centímetros de largo, tienen tres pares de patas -dos delanteras largas que sirven como antenas, una cola larga y son parecidos a los alacranes-. Abundan, sobre todo, en los meses de mayo hasta octubre, ya que la humedad es el ambiente adecuado para su cohabitación. Del norte del país, Chihuahua está entre los estados donde se suele encontrarlos.

¿Cuál es su ciclo de vida y reproducción?

Esta importante especie cumple con su aporte al equilibrio de la naturaleza y el ecosistema, se estima que su ciclo de vida puede llegar hasta los siete años en su hábitat; incluso se mudan de su exoesqueleto al menos tres veces al año.

Te puede interesar: Cañón de Tararecua: ¿Cuál es la ruta para llegar a los manantiales termales de la Sierra de Chihuahua?

Los vinagrones pueden poner de 10 a 45 huevos dentro de una especie de saquito protector que permanece muy cerca hasta que nacen después de un máximo de cinco semanas.

Su reproducción es un tanto singular: las hembras suelen ser, aunque no lo parezca, ligeramente más corpulentas. Cuando buscan pareja lo hacen de manera extraordinaria tomándose el tiempo necesario para consolidar su unión. Cuando lo consideran oportuno, finalmente el macho abraza a la hembra y la voltea sobre su dorso; es, precisamente, en ese abrazo cuando sucede el conocido como "amor vinagrillezco”, para después continuar cada uno su camino sin mirar atrás y "sin rencores". El objetivo de prevalecer la especie se ha cumplido.

¡No les debes hacer daño!

Los vinagrillos, como todos los animales, cumplen una determinada e importante función; ahora sabemos que son inofensivos para el ser humano. Si la persona llega a ver uno, lo que hay que hacer es tomar con calma la situación, aunque visualmente su aspecto no sea tan bonito, lo cierto es que sólo atacará si se ven amenazados.

Foto: Karime López / El Sol de Cuernavaca

Su nombre “vinagrillo” se debe al olor que despiden y el líquido que arrojan para defenderse de los depredadores, el cual se asemeja precisamente al vinagre. Así, es importante conocer que no son dañinos para las personas, por ello es recomendable no hacerles daño ni mucho menos matarlos.

¿Son venenosos?

Pese a los mitos que podemos escuchar, estos arácnidos no son venenosos ni mucho menos mortales; cuando se defienden emanan un líquido que puede asustar a alguna persona. Y si alguien recibe una picadura, lo que puede resentir es una irritación en la piel que puede resultar dolorosa, pero resultará inofensiva.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Su aspecto, como ya lo dijimos, es muy poco amigable, aunado al poco interés que tenemos por conocer realmente cuál es su comportamiento. Se trata, pues, de un arácnido cuya actividad es nocturna, ya que durante el día suele esconderse debajo de las piedras, troncos y hojarasca.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En las zonas urbanas también se ocultan en el escombro de lotes baldíos y aman la humedad, por eso son muy comunes principalmente en esta temporada de precipitaciones y son vistos fácilmente.

Foto: Karime López / El Sol de Cuernavaca

Doble Vía ¿Cómo era el Gonfoterio? El "abuelo" de los elefantes que vivió en Chihuahua hace más de 10 mil años

Los vinagrones son animales muy solitarios que, como ya mencionamos, abundan en las zonas húmedas y a pesar de su apariencia no hay por qué espantarnos; en realidad son tímidos y antes de atacar prefieren buscar la oportunidad para escabullirse y encontrar un refugio dónde esconderse. Por ello, es preferible no molestarlos ni agredirlos. Es mejor dejarlos ir porque no representan ningún riesgo para el ser humano, pero si se sienten amenazados obviamente se defenderán.

Así, pues, ya conoces cómo son estos arácnidos que pululan en esta temporada de lluvias, por lo que si te llegas a encontrar alguno en tu entorno, ya sea en el patio de tu hogar o al aire libre, no los mates ni les hagas daño. Su presencia en la naturaleza tiene una función específica qué cumplir. Por ello, no interrumpas su ciclo de vida, sabiendo de antemano que son completamente inofensivos.

Publicada originalmente en El Sol de Parral