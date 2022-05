Tornado en Kansas aterroriza al mundo, destruyó casas y dejó varios heridos: VIDEO

Un potente tornado de magnitud EF-3 se presentó en la ciudad americana de Andover, Kansas, ubicado a 16 horas de la frontera con el estado de Chihuahua. Se trata de uno de los tornados más agresivos del año, mismo que dejó más de 400 viviendas devastadas, dañando además estructuras e inmuebles a su alrededor, con sus fuertes vientos de hasta 265 kilómetros por hora.

A partir de este momento quiero recibir las noticias a mi celular

El intenso fenómeno natural arrasó la zona de Wichita, Kansas, derribando hasta mil edificios a su paso, además de lesionar a varios ciudadanos y dejar a miles de personas sin servicio de electricidad, el tornado comenzó en el condado de Sedgwick, antes de llegar a Andover, donde colapsó decenas de estructuras a su paso, sembrando el caos y la destrucción, informaron autoridades por medio de una conferencia de prensa.

Autoridades se encuentran trabajando para determinar la magnitud de los daños provocados por el tornado, informan que hasta 400 viviendas fueron colapsadas. Foto: Pixabay

Los servicios de emergencia se encuentran trabajando para determinar el recuento de los daños, pero informan que hasta 960 edificios estuvieron en la trayectoria del tornado.

Drone footage shows an EF-3 tornado with winds up to 165 mph tearing through Andover, Kansas late Friday.



Over the past 48 hours, there have been more than a dozen reported tornadoes from Kansas and Illinois. https://t.co/wNlzqJGoJd pic.twitter.com/mfIwQAb2tO — ABC News (@ABC) May 1, 2022

El jefe de Bomberos, Chad Russell, indica que el tornado fue de magnitud EF-3, teniendo una duración de 21 minutos, tiempo en el que devastó más de mil edificios a su alrededor, de los cuales 400 quedaron totalmente destruidos.

Te puede interesar: [Video] Tornado hace volcar su camioneta y vive para contarlo

Comenta que hasta el momento se han contabilizado entre 50 y 100 edificios dañados en Sedgwick, con muchas casas “completamente voladas” por el fenómeno; “Tuvimos muchos edificios en Andover que sufrieron daños muy duros”, señaló.

Highest-res drone footage of the Andover, KS #tornado which has received a preliminary rating of EF3. Note how the tornado propagates via vortex dynamics and likely terrain. Incredibly, no lives were lost by this tornado pic.twitter.com/FJDBH8TAv6 — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) April 30, 2022

Así mismo, señala que cuatro residentes resultaron heridos en la localidad, afortunadamente ninguno de ellos presenta heridas graves; “La ciudad de Andover estará afectada por esto durante años, todavía estamos marcados por el tornado que nos afectó en 1991. Estoy agradecido de que este no fue tan grave, pero nos llevará años recuperarnos de esto”.

Strong tornado in Andover Kansas NOW pic.twitter.com/LKWi3FPslq — Gage Shaw (@WXgage) April 30, 2022

Mientras tanto, el suministro de electricidad tuvo que ser suspendido en 15 mil hogares, siendo restaurado el servicio horas después, más de 20 mil viviendas y negocios en todo Kansas se vieron sumidos en la completa oscuridad cuando se fue la luz inmediatamente después del tornado.

INSANE VIDEO FROM ANDOVER TORNADO: Aaron Chu says he was making sure the tornado wasn’t coming towards his home… and then saw this. I’ve never seen anything like this. @KWCH12 @KWCHDean @KWCHRoss pic.twitter.com/I8mTsdWtp4 — Hailey Tucker (@KWCHHailey) April 30, 2022

Para las nueve de la mañana, el servicio fue restablecido en gran medida; sin embargo, unos 19 mil hogares seguían sin electricidad, mientras tanto, los residentes enfrentan ahora un largo proceso de recuperación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ABC News (@abcnews)

Varios videos compartidos en las redes sociales, mostraba el enorme tornado recorriendo el estado con escombros volando por el aire y residentes en pánico, instando a la gente a refugiarse.

Te puede interesar: Eclipse lunar y los eventos astronómicos que habrá en mayo 2022

El fenómeno llevó a que la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, decretara situación de emergencia en el estado, afirmando que; “No podemos esperar a que llegue la tormenta para responder”.

Cultura

Por su parte, el Servicio Meteorológico de Wichita, indica que envió un equipo para inspeccionar los daños causados, mientras expresaba sus “pensamientos y oraciones” para todos los afectados.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!