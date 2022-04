Trabajar sin autorización y otras razones por las que puedes perder tu visa de turista

Obtener la visa estadounidense podría ser quizá uno de los trámites más difíciles de conseguir, no obstante, una vez que esta es autorizada, no significa que no pueda ser cancelada después.

Para evitar lo anterior, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), ha decidido alertar al público mexicano y a recordar que es lo que no debes hacer si no quieres perder tu visa. ¿Conoces estas indicaciones? Te las explicamos.

Para entrar a Estados Unidos, es importante no cargar con algún tipo de articulo prohibido como armas, drogas y explosivos. De igual manera, no puedes ingresar cantidades de dinero superiores a los 10 mil dólares, de lo contrario, puedes perder tu visa.

Tratar de ingresar al país pretendiendo que eres ciudadano estadounidense o prestando tu visa a otras personas para que puedan ingresar, es una razón suficiente para que tu visa sea cancelada por las autoridades.

Una vez dentro de Estados Unidos, también debes recordar que no puedes comprar mercancía y revenderla en México, así como tampoco puedes trabajar o estudiar sin antes haber recibido una visa de estudiante o trabajo, en cambio, tu visa como turista será anulada.

Tampoco puedes exceder el tiempo autorizado para permanecer dentro del país, así que no te arriesgues y cumple con el periodo de estancia señalado.

Otro delito grave que puede cobrarse con la cancelación de este documento, es el de ayudar a cruzar a personas a Estados Unidos que no cuentan con la papelería legal para hacerlo.

Ante la posibilidad de cometer algún delito dentro de Estados Unidos, lo ideal es acudir a una corte federal, estatal o local para llevar a cabo el proceso judicial y resolver si tienes algún problema, esto antes de volver a México.

¿QUÉ HACER EN CASO DE QUE ME CANCELEN MI VISA?

Aún con todo y las recomendaciones anteriores, si tu visa es cancelada, la SRE confiesa que solamente un oficial consular de Estados Unidos puede decidir otorgarte el perdón y darte una nueva. Es por ello que no es necesario contratar abogados ni gestores.

Con información de El Sol de la Laguna