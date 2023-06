Turismo de maternidad: Parir en otro país para que el bebé tenga esa ciudadanía

Alrededor del mundo, miles de mujeres viajan a otros países para poder tener a sus bebés, ya sea porque buscan una mejor atención médica, porque en sus países no les dejan superar cierta cantidad de hijos o porque buscan que sus pequeños tengan la ciudadanía del país en el que nacen, a esto se le llama Turismo de Maternidad.

Este tipo de turismo para nada es un fenómeno nuevo, de hecho, se ha estado haciendo por muchos años y lo podemos ver más de cerca con personas de México que viajan hacia Estados Unidos o Canadá para poder dar a luz allá, pues estos países ofrecen la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Sin embargo, este tipo de turismo también se presenta en otros países como Argentina, Brasil, China, Chile, Portugal, entre otros, pero ¿por qué la gente hace eso? Acá te explicamos de una forma un poco más extensa varios de los motivos por los que algunas mujeres embarazadas hacen Turismo de Maternidad.

Te puede interesar: Turismo médico: Casi 12 mil extranjeros al año viajan a Chihuahua por tratamientos

¿Por qué las mujeres embarazadas hacen Turismo de Maternidad o Turismo de Parto?

Existen decenas de razones por las que las mujeres viajan a otros países para tener a sus bebés, algunas que son muy constantes son porque buscan un lugar donde el parto sea más barato o porque buscan mejor atención médica, sin embargo, los tres motivos más frecuentes son los siguientes:

Buscan que sus hijos tengan otra ciudadanía que ayude a la familia a irse a otro país

Hay mujeres embarazadas que viajan a otros países que tienen mejores oportunidades para crecer económicamente para poder tener a sus bebés, pues algunos de estos lugares dan al bebé la ciudadanía por nacimiento, sin importar si sus padres son de otro país o su estatus migratorio.

Las madres buscan tener a sus hijos en otros países para poder ofrecerles una mejor vida/Foto: Pexels

Existen quienes le llaman a esto “bebés ancla”, porque se usa para que en el momento de que los pequeños tienen la ciudadanía, es más fácil que su familia pueda vivir en ese país de forma legal, sin embargo, algunas personas consideran este término como despectivo.

Leer también: Chihuahua es uno de los cinco estados con más muertes maternas

Esto ocurre sobre todo en estados fronterizos, ya que, en la mayoría de las ocasiones, es muy fácil trasladarse entre un país y otro. Esta situación es muy vista entre México y Estados Unidos o Canadá.

Buscan mejorar a futuro la vida de sus hijos

Algunas madres no tienen interés en irse a vivir a otro país, sin embargo, buscan que cuando su hijo o hija sea más grande, tenga la posibilidad de establecerse en un mejor lugar y tenga más oportunidades de educación, laborales, un mejor acceso a la salud, etc., sin mayor problema.

Porque no pueden rebasar cierta cantidad de hijos por las leyes de su país

Esto no se ve en nuestro país, sin embargo, es importante mencionarlo. Como seguro ya sabes, en China sólo se tiene permitido tener 3 hijos, y hasta hace unos años, sólo se podía tener 2, por lo que las mujeres viajaban a otro lugar para poder tener a sus bebés sin problema e igual para poder mejorar su calidad de vida.

En los últimos años, debido al aumento en el turismo de este tipo, algunos países han cambiado o reformado sus leyes para que los bebés sólo tengan ciudadanía por nacimiento, si al menos uno de los dos padres es ciudadano o residente legal del país donde el niño nació.

El turismo de maternidad es practicado en decenas de países/Foto: Pexels

Te puede interesar: ¿Cuánto tiempo debo esperar para registrar a mi bebé en Chihuahua?

Algunos de los países que han tomado acciones son: Australia, Francia, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Sudáfrica, Pakistán, entre otros.

¿Es legal viajar a otro país para tener un bebé y que éste obtenga la ciudadanía?

Todas las razones para viajar a otro país para tener a un bebé son válidas, sin embargo, hay muchas personas que no están de acuerdo con esas prácticas, inclusive hay quienes se han manifestado en contra del Turismo de Maternidad, por lo que surge la pregunta de si esta acción es legal.

El turismo de maternidad es practicado en decenas de países, sin embargo, lo aterrizaremos a los que tenemos más cerca, que son Estados Unidos y Canadá.

Salud Proyectan un "hub" para detonar turismo médico; ampliaría la oferta de salud en un sólo lugar

En la Constitución de los Estados Unidos aparece una enmienda que garantiza la ciudadanía a todas las personas que hayan nacido en su territorio. De igual forma, en Canadá existe una ley que indica que se dará la ciudadanía canadiense a todas las personas que hayan nacido en su territorio, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

Trump buscará eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes si gana en 2024

Lo anterior, no ha sido del agrado de todas las personas, pues hay quienes se han manifestado en contra de estas acciones e inclusive empresarios y políticos como Donald Trump, quien fue presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021, y quien busca reelegirse para 2024.

Alrededor del mundo, cientos de personas se han manifestado y pronunciado en contra del Turismo de Maternidad/Foto: Pexels

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Trump anunció que si gana las elecciones del 2024, pondrá fin a la ciudadanía automática por nacimiento a hijos de migrantes y de quienes practican turismo de nacimiento, e incluso exigirá que al menos uno de los padres del bebé sea ciudadano de Estados Unidos o residente legal para que el pequeño pueda acceder a ese “beneficio”.

Eso no es lo único, sino que también, los bebés que hayan nacido en Estados Unidos y sus padres no sean ciudadanos de ese país, no podrán obtener sus pasaportes, ni tener seguro social. Según el expresidente de EU estas medidas serían tomadas para evitar que los migrantes viajen a este país para tener a sus hijos y así disminuir los niveles de inmigración ilegal.