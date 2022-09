Un mundo sin carnívoros, ¿Qué pasaría si todas las personas fueran veganas?

Existen diversos motivos que pueden llevar a una persona a hacerse vegana. Y la verdad es que por más que los “carnívoros” lo nieguen, los vegetarianos tienen razón, pues reducir la ingesta de carne trae muchos beneficios tanto a la salud como a nuestro planeta.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el sector de la ganadería produce un impacto enorme en el medio ambiente. Pues son responsables de la producción del 15% de las emisiones antropogénicas totales, superando el porcentaje de gases de efecto invernadero producidos por el entero sector de transporte.

¿Qué sucedería si todo el mundo se volviera vegano?

Primero para comprender, debemos diferenciar a los veganos de los vegetarianos, pues como todos, creo que más de una vez nos hemos confundido con estos términos.

Pues los vegetarianos son personas que excluyen el consumo de la carne animal, mientras que, los veganos, además de la carne, también excluyen todos los productos derivados de animales (huevo y leche).

Ahora respondiendo a la pregunta, para aquellos que se preocupan profundamente por el bienestar animal y el medio ambiente, la decisión de convertirse en vegano es bastante obvia.

Según un informe publicado en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), si esto sucedería, las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de alimentos se reducirían entre un 63% y un 70%

Tim Benton, nutricionista de la Universidad de Leeds comenta que si todo el mundo se volviera vegano, podría crear una crisis de salud para el mundo en desarrollo.

Puesto que una dieta vegetariana o vegana no es posible en todas las regiones del mundo porque la tierra de algunos países no es apta para la agricultura.

¿Cómo cambiaría el mundo?

A día de hoy, el 68% de la tierra apta para los cultivos es utilizada por el ganado. Entonces, si todos fuéramos vegetarianos, aun así dedicaríamos al menos el 80% de nuestra tierra a la regeneración de pastizales y bosques.

Esto desempeñaría un papel importante en capturar el carbono y la mitigación del cambio climático. Además, el 20% restante de tierras utilizadas para el ganado, se podrían convertir en cultivos para los humanos.

Aunque se trata de un aumento pequeño de las tierras agrícolas, esto compensaría la falta del consumo de carne, ya que actualmente un tercio de la tierra utilizada para cultivos está dedicada a producir alimentos para el ganado, no para las personas.

No existe en si una desventaja para la salud si nos convertimos en veganos o vegetarianos pero si existe una gran desventaja que no podemos dejar pasar.

Y es que millones de personas se quedarían desempleadas, deberíamos buscar alternativas para estas poblaciones pues trabajan desde hace siglos en el sector ganadero.

Todo cambio es posible, si buscamos soluciones podríamos lograr la transición hacia un nuevo tipo de empleo ya sea facilitada por la sociedad y los gobiernos.

Después de leer esto y poder imaginarte como seria nuestro planeta vegano ¿Cambiarias tu habito alimenticio?